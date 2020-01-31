深圳將「廚餘拆袋」列入法規　違規不聽勸阻可罰800元

▲大陸近年越來越重視垃圾分類。（圖／視覺中國，下同。）



記者蔡紹堅／綜合報導

深圳日前通過《生活垃圾分類管理條例》，明文規定家庭廚餘垃圾必須「拆袋」，於指定的時間內投放至專用的收集容器。條例中也提到，若未依照要求投放垃圾，又不接受改正，將被處以罰款，這也代表，深圳成為大陸第一個將「拆袋」列入法規的城市。

深圳是大陸最早實施生活垃圾強制分類的城市之一，從2000年啟動垃圾分類試點，並在2013年成立大陸首個生活垃圾分類管理專職機構，但作為一個實際管理人口超過2000萬的超大城市，深圳生活垃圾每日的產生量約28500噸，其中來自居民家庭的約佔70%，垃圾處理設施長期處於超負荷運行狀態。

而在各類生活垃圾中，最主要的就是「家庭廚餘垃圾」，《生活垃圾分類管理條例》創設了家庭廚餘垃圾拆袋投放的制度，規定「家庭廚餘垃圾應『瀝除油水』，在指定時間段投放至專用收集容器；使用一次性收納袋裝納的，應將收納袋另行投放至其他垃圾收集容器」。

同時，考慮到廚餘垃圾拆袋投放後，存放時間過長會產生難聞的擾民氣味，也規定「家庭廚餘垃圾應當在指定投放時間段結束后密閉存放，並在12小時內清運」。

作出「拆袋」的規定，主要是因為廚餘垃圾是採用生化處理方式，通過產沼、製肥等進行資源化利用。而裝垃圾的塑膠袋與廚餘垃圾分屬不同類別，也無法採用相同的處理方式，需要另外集中處理。



在垃圾定時定點投放制度上，經過前期試點觀察發現，每天只固定一個時間投放，與居民生活習慣不相適應。因此，深圳將授權各區根據實際情況確定生活垃圾具體投放時間段。其中，家庭廚餘垃圾每日投放時間段原則上不少於2個。

為了保證深圳生活垃圾分類能順利進行，如有單位或者個人未按照要求投放生活垃圾的，還將被市、區主管部門責令立即改正；拒不改正的，對個人處50元（約217元新台幣）以上200元（約817元新台幣）以下罰款，對單位處5000元（約2.1萬元新台幣）以上5萬元（約22萬元新台幣）以下罰款。