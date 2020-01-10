鄭文傑「與家人斷絕一切關係」　還大家平靜「願來生再續前緣」

▲鄭文傑曾透露，在台灣居住期間，曾遭一名陌生男子跟蹤。（圖／翻攝自鄭文傑臉書）

記者洪珮瑄／綜合報導

英國駐香港總領事館前職員鄭文傑（Simon Cheng）去年8月前往深圳辦事被拘留15天，被釋放後在台灣待了3個月，於11月29日離台並前往英國居住。他昨（10）日在臉書上宣布，為了讓香港及大陸家屬恢復平靜生活，決定和他們斷絕一切關係。

鄭文傑在臉書上寫道，「謹此與香港及內地家屬斷絕一切關係，本人之言行與他們全無關係。」他強調，自己衷心希望他們可以不被騷擾，恢復以往平靜的生活，「相濡以沫，不如相忘於江湖；對不起，願來生再續前緣。」

綜合港、陸媒報導，鄭文傑去年8月入境深圳後失蹤，隨後被大陸官方證實他被行政拘捕15天，引起外界關注。深圳羅湖警方當時公告，鄭文傑因嫖娼被警方處以行政拘留15日的處罰，而未通報鄭的家人，是鄭本人提出的請求。

不過，英國廣播公司BBC事後播出鄭文傑受訪的影片，鄭文傑表示，自己在深圳拘留期間被刑求，並被要求錄下兩段認罪視頻，一段有關「背叛祖國」，一段有關「嫖娼」。

此外，鄭文傑也表示，自己被釋放後就前往台灣，待了3個月才到英國。他曾指出，在台灣的期間，自己遭到一名男子跟蹤，且該名男子還在數小時內換了多套服裝。當時，陸委會也對此回應，政府向來十分重視來臺旅客的人身安全；自鄭文傑表達擔心個人在台安全後，相關單位已依其需求進行維安。

►我沒有遲到，是時間遲到了！



▼鄭文傑昨日在臉書宣布，與家屬斷絕一切關係。