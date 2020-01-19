醫院加強戒備！武漢肺炎擴散至深圳、上海　傳至少3起疑似病例

▲武漢肺炎疫情持續擴散，深圳市的第三人民醫院正加強戒備。（圖／翻攝明報）

記者洪珮瑄／綜合報導

湖北武漢近期爆發的新型冠狀病毒肺炎疫情持續延燒，據消息人士指出，深圳和上海傳出至少3起可疑病例，其中有2名患者正在第三人民醫院隔離，另一名則在上海接受治療。

據《南華早報》18日引述消息人士報導，深圳、上海出現至少3起武漢肺炎的疑似病例，均在醫院進行隔離及治療，不過到目前為止，仍沒有對外詳細說明。

明報報導指出，可疑病例的消息傳出後，廣東深圳市的第三人民醫院正嚴謹處理、加強戒備，而該院附近昨日約4點半左右，出現一名穿著由頭包到腳的白色保護衣及口罩的醫護人員，其背後還有一名戴著口罩、撐拐杖的長者，兩人慢慢隨走向醫院大樓內。

▲大陸在GISAID基因庫公開新型冠狀病毒的影像。（圖／翻攝自GISAID基因庫網頁）

報導指出，當長者走上樓後，一名身穿保護裝備及戴面罩的職員在大樓的大堂外，用交通錐和膠帶拉起封鎖線，並且進入電梯消毒約5分鐘後才解除封鎖線；據悉，該動作是用來隔離武漢相關病人的感染病樓4樓「感染病3科」。

對此，香港衛生防護中心回應，「至今沒有收到國家衛健委的相關通報，日後會繼續與國家衛健委及世界衛生組織保持聯繫，密切注意相關情況。」

據倫敦帝國學院專家指出，武漢地區應該已有超過1700例病例，只是尚未被官方證實。而武漢市衛生健康委員會19日凌晨公布，新增病例17例，累計62例，已有19例康復出院、重症8例、死亡2例，其餘患者病情穩定。

武漢市衛生健康委員會指出，目前政府累計追蹤密切接觸人士763人，已解除觀察的約681人，還有82人正在接受觀察中。

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