遭男友兒子指控性騷擾！她委屈反駁：只睡過10次…調查結局「無罪」

▲香港一名10歲男童指控父親女友性騷擾。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

香港一名40歲女保險經紀人日前遭男友10歲的兒子指控性騷擾，她委屈稱，「雖然一起睡超過10次，但沒發生任何事。」經過審理，法官最終卻判定被告的非禮罪名不成立，因為「男童太愛說謊」，難以分辨哪些是實話，加上案件還有許多疑點沒有交代清楚，因此認定被告無罪。

綜合港媒報導，被告為40歲的女保險經紀人，愛上一位失婚男後便決定同居，不過卻在2018年2月4日被戀人的兒子指控性騷擾。男童表示，大約5歲的時候父母就離婚了，父親在那之後的2到3年就認識新女友，他因為不願叫對方「媽咪」，所以稱她為「舅母」。

男童接著說，事發時父親正在房間內睡覺，「繼母」便與他在客廳談一些家裡的事，事後提議要去床上繼續討論，不料兩人聊到一半時，對方卻突然從背後摟住他，又親又舔耳朵數十秒。他形容，這個舉動「好像在舔手指，害他耳朵整個都是口水」。

男童又說，繼母不僅如此，還把手伸進他的衣服內又摸又揉，之後迅速伸進內褲裡用手指彈下體；因為他持續反抗並要求繼母停止，對方才離開回到父親的房內。

男童也表示，在事發前和繼母的關係非常好，「好像自己就是她親生的一樣，但是經過這件事後，開始想逃離這個家。」

他最後補充，事發當晚曾看到繼母與父親一起喝2杯紅酒，看起來已經是半醉的狀態但還能控制自己。他認為，繼母是有意識地對他進行性騷擾行為。

▲法官判定，被告無罪。（示意圖圖／取自免費圖庫Pixabay）



這起案件日前在西九龍法院裁決，不過法官表示，無法分辨男童何時說的是真話，何時在說謊。他反問男童，如果同意被告「對他如親生兒子」的說法，那怎麼會在談家事時，突然對他伸出狼爪？法官懷疑，男童是為了盡快和生母同住所以誇張地提出供證。

根據辯方證人供述，男童曾多次說謊被識破，包含為了掩蓋沒做功課的事實而謊稱遺失作業簿，但事後卻在書包內找到；加上男童一直稱呼女被告為「舅母」，但在法庭上接受盤問時卻又推翻說，「學校社工難以分辨男童的『生母』及『後母』，才建議男童改稱被告為『舅母』。」

法官當場批評，這說法不合理，因為一般社工不會為了區別「生母」和「後母」，而要求將「後母」改叫「舅母」。

對此，繼母反駁，以前男童也曾要求與她一起睡，並且超過10次，但沒發生任何事。最終，法官基於疑點利益歸於被告，認為男童證供也未必全都可靠屬實，所以裁定被告無罪。

我該答應女友嗎？

