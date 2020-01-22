反對女兒戀愛！母睡夢中慘遭「屠雞式割喉」亡…兇手超淡定偽造現場逃離

▲兇手潛伏女友母親家中將其割頸殺害。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

福建省一位男子2016年7月14日因女友母親反對他和女友交往，心生怨恨，精心準備好菜刀、口罩等作案工具，潛入女友母親的家中藏匿，深夜趁對方熟睡，持菜刀瘋狂切割頸部致其當場死亡，隨即超淡定偽造入室盜竊現場後逃離。目前，兇手在1月20日被押赴刑場執行死刑。

綜合陸媒報導，王姓兇手因不滿林姓死者阻止自己與她女兒交往，心生怨恨萌生殺人念頭，他2016年7月14日準備了菜刀、棒球帽、長袖圓領衫、口罩等作案工具，並於次日上午9時許潛入林女家中4樓藏匿。

7月16日凌晨3時許，林女在家裡2樓客廳硬木沙發上睡著後，慘遭王男刺殺，右頸部慘被瘋狂切割後當場死亡。之後，兇手冷靜偽造入室盜竊現場後逃離。

▲兇手被執行死刑。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

泉州市中院審理認為，王男事先購買菜刀等作案工具，提前潛伏於被害人家中，採用割頸手段當場殺害被害人，剝奪他人生命的主觀犯意明顯，犯罪手段殘忍，後果嚴重，應依法懲處。

福建泉州市中級人民法院1月20日下午在官方微信公眾號通報，當日，泉州市中院遵照最高人民法院執行死刑命令，對王男驗明正身押赴刑場，執行死刑。

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