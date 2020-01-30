寒流襲台奇萊山降大雪　2登山客躲山屋受困...警消花8小時救人

▲寒流發威奇萊山降大雪，警消進入山區要救出受困登山客 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、蕭可正／花蓮報導

花蓮縣消防局年初四接獲民眾報案，指稱2名登山客攀走奇萊山路線，本來預計到達奇萊山屋後返途，但強烈寒流襲台，山區降下大雪，路面積雪難行還起大霧，2人第一次攀爬奇萊山，路徑不熟又無雪域裝備，才向消防局求救，警消組成搜救小組，歷經8小時終於成功救出2登山客。

▼警消搜救小組歷經8小時終於救出2人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

28日（年初四）上午7時許，花蓮消防局獲報2名登山客遇大雪受困奇萊山，立即組成搜救小組前往救援，同時間聯繫太魯閣國家公園管理處及保七總隊，但由於消防分隊到奇萊山登山口尚需3小時路程，先由小風口駐守的巡山員及其志工，會同保七總隊組成3人搜救小組進入山區，並聯繫登山客留置山屋待救。

強烈寒流發威奇萊山覆上白雪，前往登山口需等鏟雪車作業完畢後車輛方可進入。上午9時11分，太管處搜救小組從奇萊登山口進入救援，於黑水塘接觸該登山客，評估登山客身體皆無大礙，一行人緩步下山，下午3時許，接觸消防局搜救人員，確保其生命徵象穏定，將患者平安送至登山口後，順利完成本次搜救任務。

花蓮縣消防局局長林文瑞表示，本案感謝太魯閣管理處及太魯閣警察隊的大力支援，順利完成此次任務，本次救援行動困難於為雪地受困，車輛需於大禹嶺裝備雪鍊後方可上山，且雪地濕滑若無裝備冰爪行走容易滑倒。

呼籲喜愛登山的民眾，最近冬季氣溫低且天氣預報降雪機率高，無相關經驗人員帶領，應避免入山。登山前除預計天數的糧食飲水外，應準備備用糧食飲水，若受困時應尋找遮蔽處給予自身保暖，於遮蔽處等待救援，千萬不要過於低估山上天候環境變化性勉強入山；天冷時手機電池放電率會下降，會出現手機顯示電量低，需將手機放置溫暖處方可使用，建議入山需準備行動電源，以防危害發生時無法求助。

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