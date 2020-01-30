2報廢衛星極速移動靠近彼此　碰撞恐影響整個太空運作

▲美國SpaceX的獵鷹9號於29日發射，上面裝載60顆衛星。（圖／美聯社）



實習記者周依儒／綜合報導

太空碎片追蹤公司LeoLabs日前表示太空中有兩顆已經完成任務的衛星，目前正已時速53000公里的速度向著彼此靠近，他們擔心這兩顆衛星如果迎面撞上，就會產生成千上萬個太空碎片，這會對其他太空中的衛星造成巨大的風險。

根據CNN報導，兩顆報廢衛星分別為1967年美國海軍研究實驗室發射的間諜衛星GGSE-4和NASA在1983年發射的紅外線天文衛星。天文學家估計這兩顆衛星相撞的機率為千分之一。

據悉，千分之一的機率或許看似不高，但這樣的數字對天文觀測來說卻已經構成極大的風險。天文學家強納森（Jonathan McDowell）表示，這兩顆衛星相撞的可能性「非常令人憂慮」，平常的概率大約都是萬分之一，因此千分之一是非常不尋常的，甚至可能更糟。

1/ We are monitoring a close approach event involving IRAS (13777), the decommissioned space telescope launched in 1983, and GGSE-4 (2828), an experimental US payload launched in 1967.



(IRAS image credit: NASA) pic.twitter.com/13RtuaOAHb — LeoLabs, Inc. (@LeoLabs_Space) January 27, 2020

強納森表示，假如一噸重的卡車以時速100英里（160公里）的速度和人互相碰撞，那麼兩顆衛星碰撞就是卡車撞人的10萬倍力量，且兩顆衛星碰撞後產生的碎片會在太空中互相傷害，那麼整個太空空間將會無法使用。另外，強納森也呼籲，所有的人們即使沒去過外太空也都必須關心這點，因為我們現在很多事情都必須依賴太空，包括GPS、互聯網、衛星通訊等等。

上次發生衛星大規模碰撞的時間是2009年，當時是現役俄羅斯通訊衛星「宇宙（Cosmos）2251」和現役的的通訊衛星「銥33號」（Iridium 33）互相碰撞，產生了2000塊大碎片和數以千計的小碎片。