86歲日本上皇明仁皇居昏倒！　一度失去意識

▲ 日本上皇明仁。（圖／路透社）



記者陳宛貞／編譯

日本上皇明仁高齡86歲，29日傍晚於仙洞御所皇居內突然昏倒，一度失去意識。宮內廳醫院30日宣布，檢查後沒有發現異常，將持續密切關注明仁健康狀況。明仁30日恢復狀況良好，今早也照常用早餐。

宮內廳30日說明，明仁接受腦部MRI檢查，未發現腦梗塞等異常症狀。明仁高齡86歲，去年曾有嚴重腦貧血症狀，偶爾會站立不穩。據悉，明仁昨天昏倒時由上皇后美智子攙扶，並叫來醫生。醫生抵達時，明仁僅發出微弱的呼吸聲，後來才恢復意識。