網傳販售回收口罩！益江怒報案揪惡意造謠者：目前賣的非該批號

▲益江公司發聲明，並表示已到警局報案。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

武漢肺炎的擴散引起全球恐慌，台灣有不少民眾開始採買口罩，不過，一款名為「『益江』拋棄式醫用口罩（未滅菌）」的口罩被踢爆，根本沒有符合國家的檢驗標準；對此，益江公司發聲明駁斥，指目前販售的是檢驗合格的口罩，並非該批號口罩，為揪出惡意造謠者，已到派出所報案，以正視聽。

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▲目前益江公司正販售的口罩 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

由於武漢肺炎關係，不少民眾搶買口罩，不過近日網路上流傳一張高雄市政府衛生局的公文，內容指台南市政府衛生局在去年3月13日到衛福部新營醫院抽驗「益江拋棄式醫用口罩（未滅菌）」醫療器材產品（批號T122B04320130630），經食藥署在去年12月16日檢驗報告出爐，檢驗項目「細菌過濾效率」檢驗結果小於95％，未符合國家標準CNS14774性能規格要求（大於95％），涉違反藥事法規定，必須下架回收此批號產品。

▲益江公司出示許可證 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

這項消息也不斷在臉書上轉傳，讓不少民眾感到相當慌張。對此，益江公司也發聲明駁斥，關於謠傳益江醫用口罩(未滅菌)不合格之事項，其製造批號為T122B04320130630口罩，製造日期為2013年6月30日「綁帶型口罩」，和益江公司目前所賣的益江拋棄式醫用口罩未滅菌「鬆緊帶型口罩」實屬不同型號。





▲此圖為當時不合格產品。（圖／記者洪靖宜翻攝）

益江強調目前販售中的2019年4月25日及2019年7月30日製造的醫療用抛棄式口罩皆是檢驗合格的口罩，益江公司嚴斥此為惡意中傷，為揪出網路惡意造謠者，已正式至高雄市政府警察局前鎮分局報案，以正視聽。

高雄市衛生局也表示，有關益江企業股份有限公司（益江拋棄式醫用口罩，衛署醫器陸輸壹字第001498號）涉違規乙案，已依法裁處在案，並令其限期回收（批號為T122B04320130630)，昨(29)日衛生局也到該公司現場查察，並未發現販售該違規批號的口罩。

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