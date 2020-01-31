影／口罩不夠！韓國瑜：開學後單日需55萬片　疫情若爆發「要蓋大型收容所」

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長韓國瑜31日前往路竹天后宮祈福參拜，特別來祈求媽祖保佑，他也提到，已向中央反映高雄兩大問題，包含口罩不夠，高雄市目前每天需要口罩35萬片，開學後需量更大，另擔心疫情大爆發，要將患者集中到大型收容場所，也希望國防部協助。

▲高雄市長韓國瑜路竹天后宮參拜 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲高雄市長韓國瑜路竹天后宮參拜，民眾熱情在後方為他加油打氣 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

韓國瑜原定11點出席路竹天后宮祈福行程，因行政院召開地方民政、衛政防疫會議，將順延出席，不過還是不少支持者在場等候他，並且高舉「韓市長新年快樂」熱情問好，韓國瑜表示，目前面對疫情，高雄已一級開設，盼能祈求媽祖保佑民眾平安，在新的一年快快樂樂，擺脫武漢肺炎的威脅。

他表示，今早他參加中央防疫會議，向中央反映高雄市最大的兩個問題，「第一口罩不夠，目前一天需要35萬片口罩，2月11日開學後，要求所有學生都戴口罩，再需20萬片，單日需求總量達55萬片，擔心疫情爆發，需要把患者集中到收容的地方、營區，需要國防部也能協助高雄，現在已經開始準備要施工了，大型的收容場所。」

「即日起，我退出老化黨。」

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