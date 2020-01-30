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遭爆賣不合格口罩…高雄益江門口仍排長龍！市府籲別恐慌

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記者洪靖宜／高雄報導

武漢肺炎疫情持續，民眾搶買口罩，超商藥妝店的口罩全被搶購一空，就連近日傳出位在高雄的益江公司趁機販賣庫存的不合格口罩，雖然遭業者否認，但店裡不見退貨潮，門口依然大排長龍，一人還只限購3盒。而高市府經發局表示目前高雄市有8家口罩工廠，上游原料供給穩定，會持續把關確保數量。

▲高雄口罩搶購狀況 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲藥局推出抗武漢肺炎專區  。（圖／記者洪靖宜翻攝）

請繼續往下閱讀...

最近武漢肺炎疫情造成人心惶惶，口罩也變成搶購商品，不少藥妝店及超商的口罩依然被搶購一空，就連酒精也是熱賣商品，甚至還有藥局推出「抗武漢肺炎專區」內含潔手露、維他命B群等健康食品。

▲高雄口罩搶購狀況 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲被爆販賣不合格口罩的益江公司，業者出面否認傳言，生意也不受影響。（圖／記者洪靖宜翻攝）

口罩需求大，就連近日在網路上流傳為「益江拋棄式醫用口罩（未滅菌）」批號為T122B04320130630的不織布口罩被爆出檢驗不合格，卻仍在販售。業者緊急出面澄清，目前販售的與不符合標準的是不同批號；雖然上了新聞版面，但還是有些許民眾趕緊拿來退貨，但只佔少數，因為店門口外依然大排長龍，業者也透露確實有人來退，但生意目前沒有影響到，因為貨根本不夠，退貨的還可供應給其他客人。

▲高雄口罩搶購狀況 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲扶星企業股份有限公司口罩廠正趕工  。（圖／市府經發局提供）

而高市府經發局長伏和中也於開工第一天拜訪扶星企業股份有限公司，在春節前已接單準備，年節期間初三員工進駐廠區開工生產，上游原材料供給穩定，由於口罩製造程序嚴謹又多二道包邊工序，因此口罩日產量約四萬片，調節後產量可至十萬片，預估春節後物流供貨穩定。

經發局表示，初步盤點高雄市有8家口罩工廠，會與製造廠商聯繫生產端，消保官及衛生局針對物流配送及通路販售供應需求及品質會把關抽查，確保口罩供應需求，呼籲民眾勿恐慌。

►時間對我們來說完全沒用！

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