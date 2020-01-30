進台大考試要戴口罩　湖北返台住宿生隔離14天住單人房

▲台大在臉書上針對疫情公告因應措施 。（圖／資料照）

實習記者施怡妏／綜合報導

武漢肺炎（新型冠狀病毒肺炎）在大陸疫情擴散，台大校方透過官方臉書表示，具湖北旅遊/居住史之高風險教職員工生，將依照中央流行疫情指揮中心」頒佈之「健康關懷」層級辦理自我隔離14日。校內大型考試工作人員及考生必須配戴口罩，考場入口也會準備乾洗手液。

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台大於官方臉書上公告防疫因應措施，要求所有從大陸、香港、澳門返台的師生，都需登入「台大校園傳染病管制網」填寫健康關懷問卷。同時，依照「中央流行疫情指揮中心」發佈之「具感染風險民眾追蹤管理機制」，按照個人狀況實施自我隔離或自主健康管理。

全校教職員工生，如有出現發燒、咳嗽等類流感症狀時，應配戴醫療用口罩，平時並應加強洗手。各辦公室、教室、系館、宿舍、餐廳、廁所等處全面裝置乾洗手設施，加強公用電梯、扶手、桌面、電腦鍵盤等容易接觸的位置擦拭消毒。保健中心將會設置發燒篩檢站，除看病和洽公外，禁止師生進入保健中心。

宿舍內若有湖北旅遊/居住史之學生，住宿隔離14天住單人房，非湖北旅遊/居住史之學生自主健康管理14天，可外出但須通報宿舍管理人員；若有任何身體上的不適，請主動聯絡1922防疫專線，聽從專線裡的指示就醫，並同時聯絡宿舍輔導員。

▼因應武漢肺炎，居家隔離等具感染風險民眾追蹤管理機制表。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）