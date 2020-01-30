影／口罩之亂！醫院販賣機10元2個　大媽揪團「一人投幣一人拿」…1hr狂掃100個↑

記者郭世賢／基隆報導

武漢肺炎疫情擴散，讓台灣掀起一波「口罩之亂」，導致口罩供不應求！衛福部基隆醫院的口罩販賣機也出現搶購潮，29日就有2名婦人前往瘋狂投幣，兩手不夠抓，甚至還拿出提袋，一次買走了100多個，讓民眾看不下去，趕緊跟院方抗議。

▲大媽狂掃醫院口罩機。（圖／記者郭世賢翻攝）

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政府為防止疫情擴散，且讓民眾都能買得到口罩，特別從1月28日到30日，每日釋出600萬片口罩給四大超商販售，每人限購3片，每片價格為8元。此外，醫院出入口也都會放置口罩販賣機，提供民眾投幣購買，且投幣10元就能買到一盒2個口罩，比超商還便宜。

▲2人分工狂掃口罩，裝滿整大袋，民眾見狀氣炸。（圖／記者郭世賢翻攝）

然而，就有2名婦人結伴29日前往醫院瘋狂投幣，而2人有備而來，準備了超大提袋，1人投幣、1人取口罩，前後不到1小時，就裝滿了提袋，估計約有100多個口罩被2人搜刮走。

2名婦人的舉動引起民眾不滿，立刻通報院方，院方警衛也趕緊前往關切，2人才悻悻然離開，而事後院方也立刻貼出聲明，「每人限購兩盒」，期盼能制止民眾這樣貪心的行為。

▲▼事發後，醫院緊急貼出限購告示。（圖／記者郭世賢翻攝）

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