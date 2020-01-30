離島小三通停擺⋯兩岸航班跟進調整！2/1起「金門-廈門、金門-泉州」減班

▲金門廈門小三通。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者李宜秦／台北報導

武漢肺炎疫情延燒，金馬縣府日前表示暫停小三通，交通部航港局今（30）日宣布，將自今(109)年2月1日起調整航班數量及時刻表，後續將視航線營運狀況適時調整因應。

航港局表示，中央流行疫情指揮中心已於今(109)年1月26日對陸籍人士來臺採取限制措施，全面暫緩陸籍人士以小三通事由至金門、馬祖、澎湖等離島地區，實施以來金門小三通的金廈航線及金泉航線旅客量均已下降。

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經與金門縣政府、航商及大陸廈門水運管理部門協商，已獲致共識，航班數量及時刻表異動包括「金門-廈門」航線調整為每日8班，上午10時30分、12時、下午1時30分及3時由金門及廈門雙方碼頭發航對開；「金門-泉州」航線調整為每日2班，上午11時10分由泉州開往金門、下午1點40分由金門開往泉州。倘有大量旅客無法順利搭船時，則啟動臨時性加班船之機制以為因應。

航港局已請兩岸航商於營業場所、售票處以顯著方式(或刊登於媒體、網站)公告周知，並務必通知到每位已訂位之旅客，且退票不得收取手續費，妥善處理運務，航港局呼籲各位旅客於出發前密切注意航班異動訊息，可至交通部航港局官網查詢。

▲金馬小三通停擺。（圖／記者蔡儀潔攝）