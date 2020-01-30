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臉書「清除站外動態」已在全球上線　用戶可刪除瀏覽動態紀錄...減少個資外洩　

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▲▼FB,Facebook,臉書。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

為了紀念「國際數據隱私日」（1月28日），Facebook特別選在這天上線全新「Off-Facebook」（Facebook站外動態）功能，讓用戶可以檢視第三方程式或網站以及Facebook，分享取得了哪些用戶活動資訊，用戶還可以選擇清除這些資料，避免隱私外流。

臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）宣布這項新功能已可在全球所有國家及地區使用。

Facebook曾在兩年前就提出一項概念，讓用戶可以清除個人在程式內的歷史記錄，去年8月開始在部分國家及地區開始實行。

如今，Facebook宣佈這項名為「Off-Facebook activity」（Facebook站外動態），終於在全球推出，用戶可查詢自己曾經造訪過哪些程式或網站，或是透過臉書帳號登入應用程式。

例如你曾經瀏覽網站，買了鞋子，臉書會透過站外動態，蒐集儲存這個使用數據，未來，臉書可能會讓你看到網路商品賣鞋子或衣服的廣告。

如今，臉書用戶可使用「清除站外動態」功能，移除自己的歷史記錄，避免收到推薦廣告。

這項新功能可以從「設定和隱私 ＞ 設定 ＞ 你的Facebook資訊 ＞ Facebook站外動態」找到。

▲Facebook清除歷史紀錄。（圖／網友提供）

▲Facebook站外動態。（圖／網友提供）

不過，Facebook表示，用戶的動態資訊還是會持續進入到臉書，用戶還是會持續收到廣告，且清除站外歷史記錄後，可能會導致其他原先綁定Facebook的應用程式登出綁定，導致重啟那些程式時可能需要重新登錄，並指出用戶選擇關閉數據蒐集，仍有機會看到以往相同數量的廣告。

祖克柏表示臉書非常注重用戶隱私，他說：「 Facebook站外活動標示著隱私控制的新水平。其實我們已經為此努力了一段時間，因為當中必須重建一些系統才能實現這一目標。」


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