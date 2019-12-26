「社群網站不社群了」...2020年社群媒體五大變革　

▲社群媒體明年將面臨變革。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者陳心怡／綜合外電報導

隨著科技愈來越發達，許多社群媒體爭議也一一浮出，像是隱私權、假新聞等問題，面對即將迎來展新的一年，社群帳號管理平台Hootsuite也發布《2020社群媒體趨勢》年度報告，提出五大該留意的趨勢，不論是單純用戶，還是企業或媒體經營者，都該跟緊未來趨勢，以免陷入過時甚至被淘汰的窘境。

趨勢一：社群網站不「社群」了

臉書隱私問題漏洞百出，執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）也表示用戶隱私將是臉書未來發展的重要支柱。為了應變，臉書整合旗下的Messenger、IG、WhatsApp即時通訊平台，以滿足用戶跨平台私訊的需求，也推出不少只限跟摯友互動的功能。

趨勢二：企業須在分裂社會中搶到核心位置

隨著我們的世界變得越來越分裂，員工在尋求其組織立場時，雇主會比非政府組織、政府和媒體更受信任。進取型組織將利用這一新角色，建立強大的內部文化，同時透過員工和客戶的擁護擴大公司的宗旨，畢竟現在的消費者買的不只東西，還要買「態度」。

趨勢三：TikTok崛起，改變社群媒體型態

新竄起的影音平台TikTok，原本在西方沒沒無聞，2019年突然變成主流，每月活躍用戶超過8億人，年齡為16-24歲，並持續增長中。TikTok已躋身世界上安裝數前三大App，成為主流的社會文化。

趨勢四：社會行銷和付費廣告行銷的衝突

由於社群網站演算法的改變，導致一些人為的曝光度，不得不花錢向Facebook和Instagram等加強推廣貼文，如果不想靠付費行銷，那就要建立品牌意識或其他吸引目光的方法，在推動短期轉換和長期轉換之間找到平衡。

趨勢五：社群網站廣告過多，商業模式可能面臨新變革

目前社群平台上的廣告已經多到極點，面臨反轉。廣告爆多的問題，出自於現在的社群網站太依賴廣告收入，但到了2020年，預期可會看到其他商業模式崛起。