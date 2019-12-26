　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

「社群網站不社群了」...2020年社群媒體五大變革　

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼Instagram。（圖／記者范家宏攝）

▲社群媒體明年將面臨變革。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者陳心怡／綜合外電報導

隨著科技愈來越發達，許多社群媒體爭議也一一浮出，像是隱私權、假新聞等問題，面對即將迎來展新的一年，社群帳號管理平台Hootsuite也發布《2020社群媒體趨勢》年度報告，提出五大該留意的趨勢，不論是單純用戶，還是企業或媒體經營者，都該跟緊未來趨勢，以免陷入過時甚至被淘汰的窘境。

趨勢一：社群網站不「社群」了
臉書隱私問題漏洞百出，執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）也表示用戶隱私將是臉書未來發展的重要支柱。為了應變，臉書整合旗下的Messenger、IG、WhatsApp即時通訊平台，以滿足用戶跨平台私訊的需求，也推出不少只限跟摯友互動的功能。

趨勢二：企業須在分裂社會中搶到核心位置
隨著我們的世界變得越來越分裂，員工在尋求其組織立場時，雇主會比非政府組織、政府和媒體更受信任。進取型組織將利用這一新角色，建立強大的內部文化，同時透過員工和客戶的擁護擴大公司的宗旨，畢竟現在的消費者買的不只東西，還要買「態度」。

趨勢三：TikTok崛起，改變社群媒體型態
新竄起的影音平台TikTok，原本在西方沒沒無聞，2019年突然變成主流，每月活躍用戶超過8億人，年齡為16-24歲，並持續增長中。TikTok已躋身世界上安裝數前三大App，成為主流的社會文化。

趨勢四：社會行銷和付費廣告行銷的衝突
由於社群網站演算法的改變，導致一些人為的曝光度，不得不花錢向Facebook和Instagram等加強推廣貼文，如果不想靠付費行銷，那就要建立品牌意識或其他吸引目光的方法，在推動短期轉換和長期轉換之間找到平衡。

趨勢五：社群網站廣告過多，商業模式可能面臨新變革
目前社群平台上的廣告已經多到極點，面臨反轉。廣告爆多的問題，出自於現在的社群網站太依賴廣告收入，但到了2020年，預期可會看到其他商業模式崛起。

ET快訊
李來希承認：我們對不起台灣人　因為「1月11日要選韓國瑜」
夫妻求子狂失敗！子孫潭裡...醫驚見「唯一會游的蟲」 他哭求
出門至尊保母+護法隨侍！15分幫老大「狂賭天九」欠債引殺機
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

外媒再曝華為P40 Pro渲染圖　後置「5鏡頭」吸睛

「社群網站不社群了」...2020年社群媒體五大變革　

星巴克「嗶」LINE Pay最高享15%點數回饋　還可免費兌換限量熊大手機支架

5G標金持續飆高　業內人士：會突破千億、競標前進第三週

英特爾研發全新散熱模組　預計2020 CES展多款筆電搭載亮相

三星摺疊機Galaxy Fold元月4日台灣上市　68,888元即刻擁有星級手機

新年換新機！外媒建議Android手機內一定要載的5款App

入冬用「金小萬」煲湯進補！雙重脈衝科技釋放更多營養

三星新款旗艦機傳將「跳號」取名Galaxy S20　不叫S11可避免與iPhone 11撞號

LINE MOBILE推出免費熊大貼圖　申辦499方案送500點再享每月2%點數回饋

「拖把浪浪」害怕人類...2年不讓摸　她安撫卸心防！暖剃長髮找新家

蕭敬騰狂唱4首！認五月天「哥中之哥」　唱《說好不哭》：只有我能代替周杰倫ＸＤ

離奇事故！路中「憑空冒出機車」　廂型車駛出秒擦撞...網驚：有蟲洞？

時薪↑158元、百貨禁免洗餐具　2020五領域13項新制一次看！

好像小學生犯錯一樣要罰寫100次　韓國瑜：我貪汙抓去關每天含豬膽

2019「年度夯歌」串燒起來　3分鐘英文流行曲一次聽完！

巨型貴賓狗給你「真正熊抱」　店員搶抱笑：腰可能會閃到

11年的兄弟情！最好的朋友結婚了　王嘉爾為他準備舞台..彌補婚禮遺憾

Jasper最新朋友誕生　「餃伯組合」高原互喊名字超級萌

玄彬聽到「賢內助」嘴角忍不住上揚　孫藝真想送禮..口袋掏出「手指愛心」

外媒再曝華為P40 Pro渲染圖　後置「5鏡頭」吸睛

「社群網站不社群了」...2020年社群媒體五大變革　

星巴克「嗶」LINE Pay最高享15%點數回饋　還可免費兌換限量熊大手機支架

5G標金持續飆高　業內人士：會突破千億、競標前進第三週

英特爾研發全新散熱模組　預計2020 CES展多款筆電搭載亮相

三星摺疊機Galaxy Fold元月4日台灣上市　68,888元即刻擁有星級手機

新年換新機！外媒建議Android手機內一定要載的5款App

入冬用「金小萬」煲湯進補！雙重脈衝科技釋放更多營養

三星新款旗艦機傳將「跳號」取名Galaxy S20　不叫S11可避免與iPhone 11撞號

LINE MOBILE推出免費熊大貼圖　申辦499方案送500點再享每月2%點數回饋

陳同佳獲釋2個月「都沒申請入台證」　陸委會：真心投案可直接聯繫

2024對手是鄭文燦？　柯文哲：民進黨大太子、二太子會先殺一場

時力公布2020經濟政策　提5大主軸盼共創全民經濟

「黑衣槍手」埋伏畫面曝光！15分幫老大遭轟4槍命危　愛賭欠債引殺機

台下粉絲橫跨「2世代」...樂團主唱激動喊：人生值得了！

星宇航空再下一城！簽定合作意向書　將進駐桃園航空城

中職／李振昌穩坐土投最高薪　陳禹勳、潘威倫威脅

減稅紅包富豪吃肉？減稅超過億元15戶　財部：高所得者繳稅年增64億元

韓國瑜專訪／就是「解放軍」危害國安　莫非要我講文言文？

回顧近10年最佳農場系統　勇士、太空人居前2

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

3C家電熱門新聞

外媒建議Android手機內一定要載的5款App

iPhone真的剪瀏海了！

LINE MOBILE推出免費熊大貼圖　申辦499方案送500點再享每月2%點數回饋

Sony為供不應求向客戶道歉！感光元件熱賣「24小時生產仍不夠！」

三星Galaxy Fold台售價68,888元

iPhone X用戶抱怨電池效能下滑　蘋果：舊電池最多只剩80%電量

三星新機傳將「跳號」稱Galaxy S20　不叫S11可免與iPhone 11撞號

研究：電信吃到飽最不划算

首款iPhone 12模型曝光！外型類似iPhone 4

iPhone換電池優惠再一發

英特爾研發全新散熱模組　預計2020 CES展多款筆電搭載亮相

宏碁品牌廣告「Swift敢自由篇」　勇奪倫敦國際廣告獎、龍璽創意獎

2020年社群媒體五大變革

星巴克「嗶」LINE Pay最高享15%點數回饋　還可免費兌換限量熊大手機支架

更多熱門

相關新聞

跨年晚會懶人包！2020大陸追星地圖

跨年晚會懶人包！2020大陸追星地圖

2019到了尾聲，準備好迎接2020年了嗎？近幾年大陸娛樂產業蓬勃發展，各衛視跨年晚會大咖明星雲集，從流量偶像到演而優則唱的演員都有，《ETtoday星光雲》整理各衛視搶先曝光的晚會陣容懶人包，一起熱鬧揮別2019，迎向嶄新的一年吧！

2020全台跨年演唱會「完整懶人包」

2020全台跨年演唱會「完整懶人包」

年輕人買不起房　房仲大老：貸款9成、拉長40年、寬限5年可減壓

年輕人買不起房　房仲大老：貸款9成、拉長40年、寬限5年可減壓

2020年房價「平盤震盪」　新舊屋價格差距小出現博弈戰

2020年房價「平盤震盪」　新舊屋價格差距小出現博弈戰

CNN推薦全球十大跨年城市　台北101上榜

CNN推薦全球十大跨年城市　台北101上榜

關鍵字：

Hootsuite2020年2020社群媒體趨勢

讀者迴響

發燒話題

遠航停飛 反送中 跨年 高以翔 波特王 王令麟 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 林志玲 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

陳綺貞變小三！正宮暴怒：我一定告到底

吳宗憲直播「《玩很大》出大事了」！

31歲男跳樓「砸中2女高中生」3人當場慘死

罷韓正妹蛻變　勇奪IFBB健美冠軍

賀！王陽明、蔡詩芸生下聖誕寶寶

台虎斑送養加拿大　散步都被讚帥

蕭敬騰搶唱《說好不哭》周杰倫衝阿信IG留言：關他麥克風

好市多手臂粗草蝦　網曝神秘口感

日今絞刑陸籍生　搶劫殺一家四口

辣媽帶兒子看五月天！「神級美貌」網傻眼：以為是情侶

子瑜X雪炫《SBS歌謠大戰》性感扭臀

真理女神只拿第2！台網友「性幻想YouTuber」曝

9歲怒罵媽媽惡毒話！母絕望隔天自殺「死時緊握一家合照」

快訊／陳綺貞道歉斬戀情「與林先生已無往來」

台男霸氣PO烏克蘭辣模女友照　網：你贏了

更多

最夯影音

更多
「拖把浪浪」害怕人類...2年不讓摸　她安撫卸心防！暖剃長髮找新家

「拖把浪浪」害怕人類...2年不讓摸　她安撫卸心防！暖剃長髮找新家
蕭敬騰狂唱4首！認五月天「哥中之哥」　唱《說好不哭》：只有我能代替周杰倫ＸＤ

蕭敬騰狂唱4首！認五月天「哥中之哥」　唱《說好不哭》：只有我能代替周杰倫ＸＤ

離奇事故！路中「憑空冒出機車」　廂型車駛出秒擦撞...網驚：有蟲洞？

離奇事故！路中「憑空冒出機車」　廂型車駛出秒擦撞...網驚：有蟲洞？

時薪↑158元、百貨禁免洗餐具　2020五領域13項新制一次看！

時薪↑158元、百貨禁免洗餐具　2020五領域13項新制一次看！

好像小學生犯錯一樣要罰寫100次　韓國瑜：我貪汙抓去關每天含豬膽

好像小學生犯錯一樣要罰寫100次　韓國瑜：我貪汙抓去關每天含豬膽

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面