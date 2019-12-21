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親子

不准交友！她靠傳信看世界　嘆：親子溝通要像放風箏

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（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

當上媽媽5年了，在女兒DAHLIA成長的過程中，我發現雖然都是幼童、小小孩，但2到4歲、4到5歲、5到6歲，隨著孩子的語言、社交與認知能力大增，他們展現出來的氣質、反應、肢體動作都大有不同，才還在欣慰孩子乖巧聽話：「終於長大了！」下一個階段，馬上退化成小嬰兒，驕縱、任性、耍脾氣，把父母氣個要死，即使你從來沒有順過他，卻還是得面對孩子一而再、再而三的叛逆行為…是不是很有既視感？

從DAHLIA小的時候，我便刻意培養她獨立思考的能力，4歲的時候，她處於一個穩定期，性格溫暖、友善，我以為我出運了，含淚歡呼「孩子終於長大！」還開始調整心態，好面對她上小一後，慢慢疏離媽媽、靠向同儕的社會化過程。

豈料，5歲後，天又塌了，女兒像是退回嬰兒階段般討關注，但有時候又不喜歡媽媽知道太多，於是出現一些說謊保護自己，或是對媽媽激烈頂撞的行為，最近這2個月，算是我們親子關係的黑暗期，我搞不懂她為什麼變這樣，她也不知道自己為何那麼容易生氣，於是我找了老師與保母商量，才豁然開朗孩子又進入另一個階段。

這讓我想起自己中學時候的往事，當時，父親有嚴重的情緒與暴力問題，並且對身邊的人嚴密監控，不讓我們與外人互動，我唯一對外的窗口，只剩數學跟英文家教，她們總是偷偷趁上課的時候，告訴我現在外面流行什麼，大學生的生活又是如何多彩多姿。

我有一位讀輔大的美麗英文家教叫Carrie，她是我中學時的私房偶像，也受我請託當收信窗口，像是小虎隊筆友的信啊、Swatch的會員信啊，我都寄到她家，等上課的時間再帶過來，後來，我們的談話內容被父親聽到，當場斥喝她：「我是請妳來教我女兒，不是來聊天的哦！」

此事沒多久，她就不明原因請辭了（多無辜），但她還是會幫我收信，常常特地從公館來安和路一趟，而我家在一樓，書房前面有個大窗戶，她就把信放在這個窗戶角落，我每天就在這等信，直到我們後來搬家失聯。

所以啊，俗諺說「上有政策，下有對策！」身為父母得一直調整自己與孩子的溝通方式，家長不要認為全面禁止、嚴格控管就有效，這只會逼孩子說謊，對下一個計畫做更縝密的思考，思考什麼呢？如何避開父母的眼線，不引起家長的關注，看似很殘酷，但其實不知道誰才是獨裁者。

就像放風箏一樣，剛開始要逆風，跟著風箏一起跑，才能起飛，飛高的時候，看似一切平靜和諧，但突然一個不留神，風箏又搖搖欲墜，需要被強力地拉幾把、重新引導，才能再度高飛，這收收放放之間，要助跑？還是留點彈性？真的是每個家長一輩子的功課。

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠玫瑰caramelgreen」部落格

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