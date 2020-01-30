武漢肺炎「口罩價格漲」　批發業者幼兒園旁擺攤喊價「2盒500」

記者許宥孺、翁進忠／高雄報導

武漢肺炎來勢洶洶！私立幼兒園開園第一天，不少家長都讓小朋友戴上口罩才來上學，不過記者卻發現，有口罩批發業者就在幼稚園旁擺攤，當場販售盒裝兒童口罩，而且生意似乎相當不錯，現場喊價：「2盒500元」，並自認價格相當合理。

▲武漢肺炎疫情，導致全民搶口罩。（圖／記者許宥孺攝）

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▲業者表示生意相當不錯，一箱賣到剩8盒。（圖／記者翁進忠攝）

武漢肺炎疫情持續延燒，有民眾抱怨買不到口罩，不過就在私立幼稚園開園第一天，有口罩批發業者就在幼稚園門口販售盒裝兒童口罩，開價一盒300元，兩盒500元，價錢合不合理？業者表示：「過年期間，工廠以2倍，甚至是3倍的薪水，請員工回來復工生產，所以目前價格其實是上揚」。

▲業者指出商品合格。（圖／記者許宥孺攝）

業者表示，「平常盒裝口罩價格落在150元至200元之間，上揚幅度並不多，約50至100元之間」，不過業者強調：「每家廠商定價本來就不同，目前開價與連鎖超商一樣，與一般醫療院所販售價格差不多」，並指出，口罩工廠恢復產能後，口罩價格漲幅就會變小，不過可能「還得等一段時間」。

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