陸生不滿「來台先關14天」　陸委會：考量防疫「都當自己孩子！」

▲機場加強防疫措施。（圖／達志影像／美聯社）



記者蔡紹堅／台北報導

為防止武漢肺炎疫情擴散，政府要求陸生暫緩入境，並要接受14天的「集中監測管理（照護）」，引起許多陸生不滿，認為是違反人權、歧視。陸委會發言人邱垂正30日表示，陸生不像一般台灣民眾，在台有住所、有家庭提供協助，若出現緊急疫情醫療需求，恐無人能及時關心協助，因此由學校提供相關防疫隔離措施，以及生活照顧，是合理、有必要的，「社會各界要以正面的態度與關懷為本，把陸生當成自己的孩子，一起嚴守防疫戰線。」

邱垂正指出，中央流行疫情指揮中心先前曾提到，將陸生集中監測照護（管理），目的是希望保障台生、陸生還有其他學生，有一個健康、安全的求學環境，而且集中監測照護，是以一人一房為原則，避免造成交叉感染，「目前教育部已經請各校研議陸生來台集中監測照護相關的計畫，這個計畫要經過教育部跟指揮中心審核通過後，才會開放各校的陸生來台。」

▼陸生不滿「集中監測管理」措施，發文批評。（圖／翻攝Yufan Sun）



邱垂正提到，在台就學的陸生，不像一般台灣民眾，在台灣已經有住所，可以在家庭系統的支持下自行隔離，「陸生除了住校之外，也有在外租屋者，若出現了緊急疫情醫療的需求，恐怕沒有人來關心跟即時的協助，因此基於維護陸生的健康，落實防疫管理的考量，由學校來提供陸生相關的防疫隔離措施，以及生活照顧，實為合理，有必要的。」

邱垂正還說，陸委會也會持續跟教育部密切聯繫，要以關懷、輔導的立場做好防疫工作，維護校園的健康安全，並確保陸生的學習權益。

此外，外界有人質疑政府對陸生的各項措施涉及歧視。邱垂正強調，社會各界要以正面的態度與關懷為本，把陸生當成自己的孩子，一起嚴守防疫戰線，「事實上，像其他的國家跟地區，包括新加坡、香港等地的一些大學，對陸生返校也有類似的作法，沒有所謂歧視的問題。」

▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

