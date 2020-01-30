離婚爸伸狼爪「摸女兒胸部」免坐牢　法官：參加抽血獲獎品行不差

▲高雄高分院 。（圖／翻攝Google街景）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名男子和妻子離婚，兩人約定好，男子一個月可將女兒帶回住所住1晚，不過男子卻心生歹念，多次將狼爪伸入女兒衣服內撫摸胸部。案件上訴到高分院，合議庭認為，男子長期參加捐血活動還獲獎，認為男子品行應該不差，因此改判有期徒刑2年，緩刑4年，全案還可再上訴。

判決文指出，這名男子在2017年和妻子離婚後，約定由妻子承擔女兒的撫養權，不過在每個月第二週周六晚間至周日晚間，男子可以探視女兒，且可帶回住所居住1天。

▲抓胸示意圖。（圖／記者鄺郁庭攝）

2017年6月，男子以檢查發育為理由，便將手伸進女童的衣服內，並撫摸胸部，女童口頭表示「不要」，不過男子卻繼續撫摸，直到女童將他的手撥開才停止；同年8月，男子又趁房間只有自己和女兒，再度將手伸進女兒衣服內撫摸胸部，女童隨即表示「我不喜歡這樣」，男子多次向女童告知「不要告訴媽媽」，不過就在2018年2月，女童母親察覺女兒舉止異常，不斷追問下，事情發生經過才曝光。

案件經上訴至高分院審理，合議庭念在男子長期參與捐血活動，曾獲得台灣血液基金會績優狀、衛生福利部獎狀，認為男子品行不差，平日並非無助人之心，加上犯案後坦承犯行，綜合考量依《強制猥褻》罪刑，判處男子應執行有期徒刑2年，緩刑4年，全案還可再上訴。

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