高雄私立幼兒園防疫！入園「3道關卡」　家長怕怕請假率約1/3

▲私立幼兒園開園第一天，園方強制執行防疫工作。（圖／記者翁進忠攝）

記者許宥孺、翁進忠／高雄報導

春節假期結束，30日各行各業正式開工，私立幼兒園也跟著開園，成為「武漢肺炎」校園防疫首發。面對疫情延燒，高雄市一家私立幼兒園規定，進入園內得先經過3關卡，包含戴口罩、噴酒精、量額溫，不過有部分家長擔心疫情，表示本來沒打算送小朋友來上課，園方統計出席率約2/3。

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▲▼私立幼兒園開園第一天，進入園內得量額溫、戴口罩、噴酒精。（圖／記者翁進忠攝，下同）

30日早晨8點，私立幼兒園門口已經有老師等候小朋友上學，不過受到武漢肺炎影響，園方防疫工作上緊發條，每位老師手上都拿著酒精、耳溫槍，要進到園內，首先得戴口罩、量額溫，手部還得噴灑酒精消毒。開園第一堂課隨即向小朋友進行衛生教育，並詢問春節期間旅遊史、接觸史等問題。

▲私立幼兒園開園第一天，進入園內得量額溫、戴口罩、噴酒精。（圖／記者翁進忠攝，下同）

面對疫情來勢洶洶，不僅幼稚園不敢大意，多數家長也表示，「有叮嚀小朋友勤洗手、戴口罩，太多擔心也不好，適當防護即可」。不過記者也直擊，一名小朋友沒戴口罩就來上學，家長則解釋：「家裡的小朋友不愛戴口罩，因此才沒讓他戴」，不過這位小朋友一下車，幼稚園老師還是拿出口罩「強制戴上」，另外則有家長擔心校園疫情，表示「本來沒打算送他來」。

▲幼稚園老師向小朋友進行衛教。（圖／記者翁進忠攝）

幼兒園總園長李美雲表示，開學第一天，小朋友出席率約2/3，比起平常出席率來說，較少了一點，也接到蠻多家長來電，表示受到武漢肺炎影響，怕小朋友到公共場所，可能有群聚感染危險，因此替小朋友請假，而園方因應疫情，一天約替小朋友量3次額溫。

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