嘉義大興宮拋繡球聯誼　男160女30懸殊比！拋球前先「脫口罩」

▲嘉義市大福興宮初五拋繡球，台下男性高達160位且幾乎都應景戴上口罩 。（圖／讀者提供）

記者翁伊森／嘉義報導

因應西洋情人節即將到來，嘉義市大福興宮月老祖廟29日大年初五上午舉辦「金鼠年旺桃花」拋繡球活動，讓青年男女透過神明加持有機會結良緣，共有約200名男女報名，男性約160多名、女性約30名左右，不僅男女人數比例相差懸殊，現場主辦單位為了因應武漢肺炎帶來的疫情，還貼心地發給每一位參與者一人一個口罩，也讓這場拋繡球尋愛活動多了一層神祕感。

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▲嘉義市大福興宮等待拋繡球女性也戴上口罩 。（圖／讀者提供）

大福興宮總幹事蔡坤章表示，今年是第二年舉辦拋繡球活動，因為是金鼠年，報名就有贈送米老鼠的頭飾。他強調，有鑑於現在結婚年齡愈來愈大，結婚比例逐年下滑，大福興宮月老、月老婆希望未婚男女能有更多了解彼此機會，透過今日的活動，讓未婚男女聯誼成功。

▲嘉義市大福興宮初五拋繡球 。（圖／讀者提供）

蔡坤章表示，今年因遇武漢肺炎疫情，參加的男女多數皆戴有口罩。不過廟方也呼籲參加的民眾拋、接繡球時要把口罩拿下來，這樣才看的到各位帥哥美女的臉。

拋繡球活動凡是25至40歲未婚男女，有正當工作或穩定收入者，而且不限縣市皆可報名，且可透過網路或現場報名，男子酌收300元報名費，女子則免費用。

活動由台上女生以古禮拋繡球，讓男生在台下接繡球，搶得繡球的男生就能上台，再由打扮成月老的工作人員牽起兩人紅線，廟方也會協助聯誼。現場還設有親愛的按讚打卡專區，打卡就送神秘小禮物。