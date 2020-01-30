台師大估177名陸生要「集中監測管理」　建議學生取消赴陸交換學習

▲台師大將聯繫108學年度第2學期36名赴陸交換生，建議取消交換生學習。（示意圖／台師大提供）

記者許展溢／台北報導

台灣師範大學今（30日）指出，因應武漢肺炎疫情，將聯繫108學年度第2學期36名赴陸交換生，建議取消交換生學習。若這36名學生入住公館校區誠樓宿舍，其相關原則和順位，由學務處和總務處協助協調。

台師大指出，召開緊急因應會議討論後定案，將提供2房家庭房型，立即可以進住，供陸生隔離使用，同時盤點準備林口校區誠樓及樸樓寢室供第三類（集中監測管理）陸生，約177人隔離用，估算隔離生所需餐費及消毒液、乾洗手、額溫槍等所需經費。

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台師大表示，預計將陸續聯繫108學年度第2學期36位赴陸交換生，建議取消交換生學習，若以上學生入住公館校區誠樓宿舍，其相關原則和順位，會由學務處和總務處協助協調。台師大也提，已請各系所和各行政單位留意，並提醒教職員工生近14天內出入中國武漢或其他疫區者，建議自行隔離14天後再行出席或上班。

▲台大表示，具湖北旅遊、居住史的高風險教職員工生，須自我隔離14日，才能恢復正常上班、上課。（示意圖／資料照）



另外，台灣大學面對武漢肺炎疫情則提出全校防疫措施，只要是中港澳返台的教職員工生，必須主動登入「台大校園傳染病管制網」通報保健中心，並填寫「國立台灣大學校園嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）健康關懷問卷」。同時，應按照個人狀況實施自我隔離或自主健康管理。

台大表示，具湖北旅遊、居住史的高風險教職員工生，將依照「中央流行疫情指揮中心」頒佈之「健康關懷」層級辦理自我隔離14日，才能恢復正常上班、上課。住宿部分，具有湖北旅遊、居住史的學生，住宿隔離14天住單人房；非湖北旅遊、居住史學生自主健康管理14天，可外出但須通報宿舍管理人員。