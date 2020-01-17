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放鞭炮祝壽！壽星臉部「當場遭炸重創」呼吸心跳全停…結局慘成植物人

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▲▼放鞭炮祝壽！壽星當場遭炸重創成植物人。（圖／翻攝自看看新聞）

▲壽星慘遭鞭炮擊中臉部，當場失去呼吸心跳。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名男子近日為了幫家中年長的親人祝壽，因此在家門口點燃一長串鞭炮慶祝一番，不料鞭炮卻當場擊中壽星臉部。醫師檢查後表示，老人送醫時臉部、咽喉處全都受到重創，不僅出血水腫、氣管狹窄以外，呼吸心跳也都停了。據悉，因為腦部缺氧時間太長，壽星最終成了植物人，治療2個多月仍未見起色。

▲▼放鞭炮祝壽！壽星當場遭炸重創成植物人。（圖／翻攝自看看新聞）

據《看看新聞》報導，事發在江蘇省蘇州市，一名男子想替家中的老人慶生，所以在家門口點燃一長串鞭炮以及大型爆竹，希望能熱鬧一番；沒想到鞭炮卻失控炸傷一旁壽星的臉部，導致老人呼吸道嚴重受損，只能趕緊送醫急診。蘇北人民醫院醫師表示，患者送醫時早已沒了呼吸心跳，情況相當危急。

醫師再稱，「患者的面部、咽喉部受到嚴重撞擊，雖然通過氣管切開手術保住了性命，但由於腦部缺氧時間較長，成了植物人。目前在醫院加護病房治療了2個多月後，病情仍不見好轉。」據悉，家人隨後將老人轉院救治，但老人卻依舊處於昏迷狀態。

▲▼放鞭炮祝壽！壽星當場遭炸重創成植物人。（圖／翻攝自看看新聞）

醫師表示，被煙火爆竹炸傷的患者受傷部位通常集中在眼部和手腳，雖然春節將至，不少人都喜歡燃放炮竹，但是仍要注意安全。大陸不少地區近年來也開始禁止民眾燃放煙火鞭炮，希望能避免空氣、噪音汙染，也讓民眾不會有受傷風險。

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