苗栗企業家暖贈「3萬片口罩」籲：莫賺災難錢！1.5小時發放完畢　居民讚翻

▲苗栗企業家林泉宗免費贈送3萬片口罩給居民 。（圖／翻攝自林泉宗臉書）

記者張嘉晏／綜合報導

武漢肺炎確診病例不斷攀升，市面上也出現不肖賣家哄抬價格販售「天價口罩」。對此，苗栗企業家「鈺林醫藥生技有限公司」董事長林泉宗則是採取行動做愛心，免費發放3萬片口罩給在地居民，呼籲商人「不應該在此時賺災難錢。」

林泉宗昨（27日）在臉書發文表示，近日一直不斷聽到鄰居們說買不到口罩，「要不就是賣價高到離譜！」有鑑於此，他除了主動贈送50盒S號的口罩給社區外，經過山佳里、天文里、龍山里、龍鳳里里長及代表協商後，他也決定加碼免費送出3萬片口罩給里民使用。

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林泉宗今日也發文稱，3萬份口罩在短短一個半小時內就發完了，然而數量有限，要向沒有拿到的民眾說聲抱歉，「能做的已經盡力了。」不過他也表示，竹南鎮鎮長也有特別交代，若開工後可以調到口罩，一定會讓每位鎮民都收到公所的關心。

▲居民踴躍排隊領取，口罩一個半小時就發送完畢。（圖／東森新聞）

林泉宗強調，他送口罩的目的並不是為了炫耀，而是希望相關廠商及藥局「取財有道、莫賺災難錢」，「僅此綿力期望竹南一切安好。」

貼文一出，網友們紛紛大讚「有愛心的企業」、「真正的愛台灣」、「善良的人會有善報」、「這一定要大大的讚下去」、「謝謝為鄉親付出」。

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