成功外海漁船失火竄濃煙　2船員跳海被救上膠筏無傷亡

▲台東成功新港籍漁船於外海起火燃燒，冒出濃煙。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東成功外海20日上午發生火燒船事故，船上2名船員由鄰近漁船救起，無生命危險，第十巡防區指揮部接獲通報後派遣第十五海巡隊海巡艇前往救援，火勢約1小時後已獲控制。

第十巡防區指揮部表示，20日早上0825時接獲新港安檢所守望人員通報，發現新港籍漁船「永○3」號漁船於協助拖帶乙艘失去動力膠筏進港途中冒出濃煙，疑似起火燃燒。

▲海巡艇以高壓水柱實施滅火，火勢於1小時後被控制。

指揮部立即派遣第十五海巡隊3艘海巡艇前往救援及滅火，並通報綠島漁業電台廣播附近作業漁船協助；另成功消防分隊獲報前往待命。救援漁船及海巡艇於0843時先後抵達現場，因「永」船船上台籍船員2員已由附近作業膠筏「富○」號先行平安救起至該筏安置，並無人員傷亡。

另海巡艇以高壓水柱實施滅火，火勢已獲控制，目前現場由「新○發323」號漁船協助拖帶「永」船返回新港漁港泊修繕，海巡艇從旁戒護避免餘火復燃。

海巡署第十巡防區指揮部呼籲：民眾若於海上、岸際及港區發現有危難、救生或救難等案件，請立即撥打118服務專線，海巡署將立即派員馳赴救援，以保障民眾生命財產安全。

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