40歲女員工懷孕…老闆逼離職「不然不會有好日子過」！她氣炸怒告對方獲賠

▲41歲女員工因為懷玉，被老闆逼迫離職。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者 鄭思楠／綜合報導

香港一位41歲女員工日前因為懷孕，竟被老闆逼迫主動離職，不然「就不會有好日子過」，「這就是選擇懷孕的下場。」她認為老闆此舉是工作歧視，決定對老闆提告。經審訊後，灣仔法院法官日前作出判決，老闆需要賠償13.3萬港幣（約新台幣51.23萬元），以及支付對方訴訟費。

據《香港01》報導，41歲的秦姓女子自2014年7月起在被告公司任職，月薪1.1萬港幣（約新台幣4.24萬元）。她於2016年5月4日得知懷孕，並在5月底通知該公司的老闆。沒想到，陳姓老闆得知後，試圖逼迫她自動離職，「這就是選擇懷孕的後果，希望大家好來好去。」他還警告，若繼續留在該公司，「不會有好日子過。」

原告同年6月中旬發現胎兒夭折，並接受人工流產手術，請病假休養兩星期後復工，隨後遭到老闆妻子暗示「應自行離職」，這時終於明白公司解僱是事在必行，遂準備了一封離職信。

沒想到，老闆收信後，竟把秦女信中的離職理由由「裁員」改為「工作表現不佳」。隨後，她收到信，獲2.2萬港幣（約新台幣8.47萬元）遣散費。

秦女認為，流產後飽受失眠和脫髮之苦，仍被以「工作表現不佳」為由解僱，「公司是歧視，老闆不近人情，還在員工的傷口灑鹽。」她決定為自己討回公道，對老闆提告。

法官認為，老闆因秦女的懷孕狀況，向她提出自動離職建議，並作出威脅性陳述，「由於受到的壓力，原告才準備離職信。」隨後，法官裁定，老闆違反《性別歧視條例》及《殘疾歧視條例》，要賠償秦女損失以及承擔訴訟費。

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