蝦皮買口罩！妹子爽給五顆星「3盒價=美妝店1盒」　網一看喊母湯

▲網上口罩價差之大。（圖／翻攝自PTT）

記者周亭瑋／綜合報導

武漢肺炎疫情持續升溫，正式超越當年SARS的確診人數，除了各地口罩瘋搶，繼日前驚現天價口罩，蝦皮也默默竄出一些來路不明的口罩，而相對便宜的價格，讓不少民眾搶著買單。

網友在PTT發文告誡，「在這邊先強調，不是針對中國！中國是世界口罩大廠，肯定有合格的口罩，從中國進口的，也是有衛部(署)醫器輸字號」，然而蝦皮卻出現偽日牌口罩，甚至來路不明。

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他表示，儘管價格非常便宜，像是50片只賣85元，或買3盒的錢，在外面藥妝店只能買1盒，且到貨速度又快，但沒有「衛部(署)醫器字號 」，都有潛在風險，勸大家千萬別貪小便宜。

▲有買家大讚，價格是美妝店的3分之1，但原po卻不以為然。（圖／翻攝自PTT）

對此，鄉民紛紛回應，「口罩還是在信賴的通路買最可靠」、「只能防塵就很便宜一個1元，要醫用的就比較貴」、「防疫效果要買合格證號+外科醫用口罩」；還有已購買者現身說法，直呼「已檢舉，有怪味臭臭」。

值得一提的是，從1月28日到30日，政府每日釋出600萬片口罩給四大超商販售。同時，行政院長蘇貞昌也呼籲國人，要用可以不要囤積，更不該發災難財。

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▼認明醫療器材許可證字號，才能確保安全與效能。（圖／翻攝自PTT）