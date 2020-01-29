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不斷更新／日本境內人傳人第二例！女導遊和巴士司機　載武漢團客確診感染

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▲▼武漢肺炎,醫護人員,醫療人員。（圖／翻攝微博／武漢中心醫院）

▲武漢肺炎確診病例攀升中。（圖／翻攝武漢中心醫院）

記者許力方／綜合報導

新型冠狀病毒感染肺炎疫情不斷擴大，香港政府29日通報，一對來自武漢的夫婦初步確診感染新型冠狀病毒，香港確診病例新增至10例；新加坡則新增3起確診病例，3人均來自武漢；日本也新增一名人傳人的女導遊病例。截至29日18時，大陸確診人數6078，疑似病例9255，132死亡，118人治癒。另外，大陸官方也將患者同乘查詢系統上線，民眾只要輸入行程日期、車次和地區，即可查詢是否與已公布的確診患者同行搭乘火車、飛機和地鐵。

【21:37更新】

日本政府29日透露，針對武漢撤僑包機，因回國意願增加，正研擬30日派出兩架包機。

【21:27更新】

日本《共同社》報導，28日確診感染病例的奈良縣60多歲巴士司機，沒有去過大陸，但1月兩度接待武漢旅行團乘客，成為境內第一起「本地感染」案例，厚生勞動省29日表示，乘坐該司機駕駛巴士的女導遊也確診感染了新型冠狀病毒，統計確診病例新增至8例。

根據大阪政府公布訊息，女導遊因出現發燒及咳嗽等症狀前往醫院就診，確診感染新型冠狀病毒，目前正在住院治療當中。

【21:20更新】

越南境內已發現2起武漢肺炎確診病例，越南政府28日表示，為了防止武漢肺炎疫情擴大，即日起將暫停簽發中國民眾赴越旅遊簽證，包含電子簽證、一般簽證與落地簽。

【20:25更新】

新加坡衛生部29日通報，截止下午2時，新增3起確診病例，3名患者均是來自武漢，累計確診病例10例。其中第8、9起是一對56歲夫婦，19日到達新加坡，但兩人聲稱在飛機上沒有出現症狀，24日出現感染症狀，27日搭乘計程車就醫；第10例則是一名56歲男性，20日抵達當地，隔天就出現症狀。目前3人均在國家傳染病中心接受隔離治療，狀況穩定。

【19:27更新】

香港衛生署和香港醫院管理局表示，29日新增兩名患者分別為73歲女性和75歲男性，均為武漢居民。22日時乘坐航班從武漢抵達香港探親，入住過兩家酒店， 28日進入醫院。統計過去24小時新增56例呈報疑似個案，總計585例，包括之前的8例確診個案和29日新增的2例初步確診個案。

▲▼2019-nCoV 新型肺炎确诊患者相同行程查询工具 V1.2。（圖／翻攝網站）

同乘查詢系統上線。（圖／翻攝網站）

香港當局指出，先前8例確診個案患者中，7人情況穩定；1人情況嚴重，在瑪嘉烈醫院深切治療部接受治療。現有呈報疑似個案涉及12名醫護人員，其中10人已經出院；2人仍在醫院隔離，情況穩定。

另外，大陸官方也將患者同乘查詢系統上線，民眾只要輸入行程日期、車次和地區，即可查詢是否與已披露確診患者同行的火車、飛機和地鐵。

▼疫情蔓延全球。（圖／路透）

▲▼武漢肺炎。（圖／路透）

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