武漢肺炎逢書展、燈會？專家：大型活動不用暫緩　但「這些人」不應參加

▲台灣燈會、國際書展等大型活動遭逢武漢肺炎，專家提出建議，台灣燈會資料照。（圖／台中市政府提供）

記者洪巧藍／台北報導

武漢肺炎疫情讓民眾人心惶惶，國內接下來還有燈會、書展等大型活動，還要不要參加？中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組今（29）日開會研商後認定，目前國內沒有社區傳染，評估不用暫停室內、室外的大型活動；但建議14天內從中港澳來台的民眾不應該參與此類活動。

國內在短短一週確認8例武漢肺炎確定病例，且當中還有一起家庭群聚本土個案。中央流行疫情指揮中心今日召開專家諮詢小組會議，小組召集人張上淳會後說明，這起家庭群聚是境外移入妻子傳染給同一家戶的丈夫，長時間暴露接觸，傳播某種程度上可以預期。

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但這和社區傳染群聚意義不同，一般社區傳染，是沒有密切接觸就發生，或者根本不知道社區那個角落某些人被感染到，代表意義完全不同。也因此，專家小組會議中認定，目前沒有所謂一般常見，或者更關切的社區傳染狀況，相關防疫作為措施，並沒有特別拉高。

▲中央流行疫情指揮中心諮詢小組委員李秉穎教授（左）、中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥（中）、中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳教授（右）。（圖／記者張榮恩攝）

至於及政府機關、民間團體要舉辦大型活動，張上淳說，會中專家認為以台灣疫情狀況下「不用暫停室內、室外大型活動」，但某些人建議不要參加，包含過去14天內從中港澳來台不分國籍人士，處於健康管理、健康關懷的人，不應該參加；至於有湖北旅遊史以及確診個案密切接觸者屬居家隔離檢疫，本就不能外出，比較不用特別擔心；另一般性發燒、呼吸道症狀者，也不應該去人口密集公共場所；至於其餘民眾去參加活動可以不用暫停。

至於春節連假結束之後，幼稚園、托兒所、補習班都陸續開課。張上淳說，目前並沒有建議課程必須因為疫情得暫緩，可以照常。但是過去14天中港澳小朋友，應該戴口罩再外出，上課也要戴口罩。

為防堵疫情，中國宣布延長春節假期、延後開工，至於台灣，中央流行疫情指揮中心應變官莊人祥表示，國內目前尚無社區傳播情況，暫時沒有延後開工開學規劃。