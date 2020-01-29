武漢肺炎謠言滿天飛「求正確解答」可上Line找疾管家　防疫資訊全揭露

▲使用Line@機器人疾管家也可以查詢武漢肺炎相關防疫訊息。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

中國大陸武漢肺炎疫情持續延燒，世界各國陸續有病例傳出，台灣方面已經出現本土家庭群聚個案，防疫相關謠言更是沒斷過。疾病管制署和HTC旗下DeepQ團隊合作建置的「Line@疾管家」已經完成武漢肺炎資訊的相關功能，民眾只要上Line加入疾管家為好友，就可以在問答之間獲得最正確的防疫資訊，從疫情發生以來，疾管家訂閱已經從10萬人急增至63萬人。

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▲疾管家查詢武漢肺炎相關防疫訊息。（圖／記者洪巧藍攝）

疾管署與宏達國際電子股份有限公司(HTC)旗下健康醫療事業部DeepQ團隊合作，將AI技術轉譯成民眾的貼身疾病管家，透過醫療語言處理(Medical Language Processing, MLP)及人工智慧訓練強化語言互動能力，目前已有公費流感疫苗接種資訊、抗病毒藥劑合約院所、法定傳染病、提供新手爸媽的育兒接種、國內外疫情、旅遊防疫等互動式諮詢功能；本次配合國內疫情，增加武漢肺炎疾病介紹、預防方法、回國民眾注意事項、國際疫情等諮詢功能，以提供民眾正確的防疫資訊。

指揮中心呼籲，民眾如有相關疑問，可運用LINE搜尋官方帳號「疾管家」或「＠taiwancdc」，便可加入與疾管家互動，即時獲得防疫訊息。