影／收起大砲性格談「口罩禁出口」　韓國瑜：這決定不是很聰明

記者洪正達／高雄報導

高雄市政府將防疫層級拉高到一級防護後，每周必須進行2次疫情會報，對於目前疫情掌控市府相當有信心，除了未來仍會定期追蹤可疑個案外，也會將具體防疫措施落實到民間，不過，提到近2天來的「口罩之亂」爭議，韓國瑜則說，如果自身產能足以供應，如果能幫助周邊國家何樂不為，因此「禁止出口未必聰明」。

韓國瑜表示，目前高雄一共有8家口罩業者，目前平均每天的產能大約4萬片，如果產能全開的話大約可生產10萬片，目前這幾天因年假期間，運輸系統無法充分發揮功能，因此民眾才有供貨不足的錯覺，大年初六就可恢復正常，後續也會起請消保官調查囤貨甚至哄抬售價等情形，請民眾不要擔心。

▲高市府舉辦第二次防疫會報。（圖／記者洪正達攝，上同。）

至於行政院長蘇貞昌日前下令口罩禁止出口一個月，引來許多藝人或公眾人物噓聲，韓國瑜則說，如果我們自己口罩供給沒問題的話，在現在地球村的時代來臨，周邊國家如果需要口罩，站在人道的立場當然應該幫助，只要確保台澎金馬夠用，幫助其他國家增強防疫能力，從另一個角度來看也是在保護台灣。

高雄市將武漢肺炎防疫等級升高到一級防護，許多民眾避免外出，也導致今年的燈會術節人潮較往年減少許多，縱使如此，韓國瑜致詞時仍感謝各地民眾一同來高雄看燈會，希望民眾除了做好防疫措施外，也把握這12天的展出時間並迎接金鼠年。

▲今年高雄燈會受武漢肺炎影響，導致參觀人數不若往年。（圖／記者洪正達攝）