桃園市環保局初五清垃圾　鄭文燦贈加菜金贈口罩做好防疫

▲桃園市環保局29日開工收取垃圾，提前讓市民清出家中堆積垃圾。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府環保局29日開工收取全市垃圾，市長鄭文燦一早到楊梅區清潔中隊為清潔隊員打氣嘉勉致贈加菜金與發放新春福袋，鄭文燦指出，全市2600多名隊員初五開工加班清運垃圾，感謝隊員們犧牲假期共同維護市容環境。為因應武漢肺炎疫情，鄭文燦指示環保局提供口罩給隊員收取垃圾時配戴，落實防疫作為。

鄭文燦表示，29日是大年初五，傳統上是春節連假結束開工日子，但大部分市民都還在放假，清潔隊員為全市市容環境提前開工，以清運全市自除夕至初四年節期間堆積垃圾；此外，春節連假期間包括觀光區環境清潔、市區道路與環境清潔稽查等業務仍在持續，特別感謝犧牲假期值勤隊員，以維護桃園市容整潔。

▲桃園市長鄭文燦29日走訪桃園市環保局楊梅中隊，致贈加菜金嘉勉隊員辛勞。（圖／記者沈繼昌翻攝）

為慰勞清潔隊員辛勞，鄭文燦頒贈加菜金與新春福袋給所有清潔隊員，以獎勵隊員們辛勞付出，經過4天假期，29日清運垃圾量預估超出平常的2至3倍，要比平日多跑好幾趟才能完成清運，鄭文燦也提醒清潔隊員，垃圾量暴增下，隊員負荷會加重，請隊員務必注意自身與市民安全。

環保局長呂理德說，不少市民初五開工時都習慣塞給隊員紅包感謝，但桃園市清潔隊員「只收垃圾，不收紅包」，請市民眾以微笑或謝謝代替紅包方式鼓勵清潔隊員；此外，今天各區中隊將從上午9時起清運垃圾至收完為止，請市民耐心等待並注意垃圾車音樂或下載桃園市垃圾車即時動態APP，隨時掌握垃圾車最新動態，明（30日）起全市垃圾清運與資源回收將恢復正常運作，各區詳細垃圾清運時間，可至桃園市政府環境保護局官網(http://www.tydep.gov.tw)查詢。

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