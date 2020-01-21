加強重要節日安全維護工作聯合慰問　許育典副市長慰勉執勤人員

▲台南市副市長許育典、市警局副局長林金郎、消防局副局長楊宗林、在善化警分局長方國璽等人陪同下，慰問辛苦執勤的警、消、五力人員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市副市長許育典、市警局副局長林金郎、消防局副局長楊宗林、在善化警分局長方國璽等人陪同下，21日晚間在善化分局集中慰問加強重要節日安全維護工作，辛苦執勤的員警、消防、義警、民防、義交、義消及守望相助隊等協勤人員。

台南市副市長許育典等人，在民防大隊指導員王炎煌、巡守大隊書記長許永鄰、事務長邱泰青、義消副總隊長李堯等，善化警友辦事處主任王信豐、副主任梁明清、李李岩峰、善化義警顧問團長黃春蘭、善化民防顧問團長吳東益、善化義警中隊長陳聖元、善化民防中隊長陳建誥、善化巡守中隊長郭益成、志工中隊長陳春雨及義警民防中隊各級幹部 陪同慰問。

善化分局指出，今年加強重要節日安全維護工作有別以往，朝精簡務實方向調整，期程自1月16日22時起至1月30日24時止，為期15日，取消部分績效評比項目，避免社會民眾對春安工作存有養案、不當績效競爭等質疑，將重心擺在「治安平穩、交通順暢、民眾安心」工作主軸上，並於民眾年節活動，加強犯罪宣導、維持交通順暢、立即回應民眾需求，強調在地化、常態化的春安工作。





副市長許育典率領慰問團隊對警察及協勤人員，為維護地方治安犧牲奉獻，特別表達感謝之意，同時也勉勵要確實做好防制犯罪、維護交通安全及為民服務等工作。

許育典同時表示，年關將近，各類宵小容易伺機蠢動，民眾在防竊、防盜、防搶、防詐騙及金融機構安全等方面，必須提高警覺，別讓歹徒有機可趁，並提早向所有堅守崗位執勤同仁祝賀春節愉快。