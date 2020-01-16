春節彩券加碼　鄭文燦：買彩券做公益祝大獎落桃園

▲2020年春節公益彩券促銷宣導。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市2020年春節公益彩券促銷宣導、16日於中壢區福得彩券行舉行。市長鄭文燦呼籲民眾，把握春節彩券加碼的好機會，一起買彩券、做公益，祝福市民朋友鼠來運轉，新春好兆頭，也預祝台彩買氣滿滿，大獎落腳桃園。

鄭文燦說，公益彩券自1999年底發行以來，彩券盈餘累計已達約4,643億餘元，這些盈餘款項的分配，45%提供國民年金、5%提供全民健康保險、50%提供直轄市及縣市政府辦理社會福利等支出用途。

▲2020年春節公益彩券促銷宣導。▼鄭文燦試手氣！（圖／市府提供）

桃園市每年公彩盈餘分配基金約為10億元，主要用於社會救助、老人福利、身心障礙、兒童托育、社工工作、兒少福利、家庭暴力暨性侵害防治、人民團體、原住民福利、醫療保健、婦女福利及綜合企劃等工作，讓弱勢族群都能獲得照顧，帶給社會正向的力量。

社會局長鄭貴華說明，桃園現有4,187名彩券經銷商，約占全國比例近10%，其中甲類經銷商（立即型，如刮刮樂）為3,578名，乙類經銷商（如電腦大樂透）為609名，彩券經銷商皆為身心障礙者、原住民或單親低收入戶等弱勢族群，每售出1張彩券可獲取8%至10%之銷售佣金，公益彩券之發行協助其獲得工作機會及收入，幫助弱勢族群。

台灣彩券公司總經理蔡國基也說，台彩公司的母企業中國信託為落實「公益」使命，從第4屆起每年提供27億元回饋金，累積10年將提供270億元予政府，厚植社福經費，照顧更多弱勢族群。

包括市議員徐景文、市府社會局長鄭貴華、中壢區長吳宏國、台灣彩券公司總經理蔡國基、桃園市彩券經銷人員職業工會榮譽理事長呂學淵、桃園市彩券經銷人員職業工會理事長呂一郎、桃園市肢體傷殘協進會理事長賴富榮、桃園市身心障礙聯盟理事長蔡美代等均一同出席活動。

►我沒有遲到，是時間遲到了！