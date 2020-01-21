春安辛勞　市長黃偉哲率隊慰勉憲警消及協勤五力

▲台南市長黃偉哲率隊分7組赴各警察分局、消防分隊及社區守望相助隊等單位，慰問執勤人員辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲率領副市長等市府團隊，分7組赴各警察分局、消防分隊及社區守望相助隊等單位，慰問2020年加強重要節日安全維護工作勤務辛勞，並贈送年節慰問禮品，祝賀執勤人員新年快樂、萬事如意。

此次慰問，在市警局長周幼偉、消防局長李明峯、義警大隊大隊長魏正宗、民防大隊大隊長沈尚邦、守望相助巡守大隊大隊長宋俊明及義消總隊總隊長黃崇銘等人陪同下，各受慰問單位也熱烈歡迎接待，場面熱烈！





黃偉哲市長特別感謝所有員警、消防人員的辛勞，以及五力（義警、民防、義交、守望相助隊、志工）等協勤民力全心全力投入治安、交通與服務工作，在過去1年交出1張受市民肯定的成績單，台南市治安及服務之滿意度自合併以來，一直都是六都第一，受到中央、地方民眾的肯定，共同實踐安全大台南的願景及提升台南優雅新都新形象。

黃偉哲市長並指示在交通頻繁、觀光客聚集的地方，都要更加努力，希望員警拿出服務的熱忱，讓市民感受到員警服務的用心，與民同在、苦民所苦，並確實做到更有效且迅速的服務，以此共勉讓市民過一個安穩、快樂的農曆年。