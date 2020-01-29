「許多民眾買不到口罩」　馬英九：應清查是否惡意囤積

▲馬英九辦公室呼籲，政府應瞭解民眾為何買不到口罩。（示意圖／記者謝承恩攝）

記者黃巈禾／台北報導

針對行政院長蘇貞昌宣布口罩暫停出口1個月，前總統馬英九原先批評不捐口罩顯示器度不夠，他29日上午改口，應在台灣供應無虞情況下出口。馬英九辦公室上午也發出新聞稿表示，政府應瞭解民眾為何買不到口罩，清查是否有人惡意囤積。

馬辦表示，武漢肺炎疫情近日升溫，中國大陸死亡案例已破百，台灣距武漢不到三小時航程，疫情對台灣的威脅也更為加劇，最近行政院多次宣布台灣口罩供應充分，但包括媒體記者實測結果，市面口罩仍短缺，許多民眾跑了很多店家都買不到。

馬辦呼籲，政府應該儘速瞭解民眾為何買不到口罩，清查是否有人惡意囤積？若台灣的口罩產量及存量確實足供國內民眾需求，也應適量協助中國大陸防止疫情擴散，台灣民眾的健康才更有保障。

馬辦指出，武漢肺炎疫情爆發以來，馬英九非常關切民眾的感受與需求，這兩天也親自了解，發現確實許多民眾買不到口罩，馬英九完全體會民眾的恐慌與憂心，呼籲政府應提盡速出具體有效對策，讓民眾安心。

其他人也看了這些．．．

►賴清德「幫中國等於幫台灣」 蘇貞昌：跟政府意思一樣！一樣照顧國人

►馬英九稱「不捐大陸口罩沒氣度」改口了：應在台灣供應無虞下

►馬英九：兩岸有簽醫藥衛生合作協議 應共同防治武漢肺炎

更多熱門新聞...

►台人滯留武漢對岸已讀不回 蘇貞昌：會持續溝通

►遭范瑋琪罵「狗官」 蘇貞昌：她已認錯道歉…不必一般見識

►陳建仁整理武漢肺炎懶人包 病毒藏在哪、誰最需戴口罩一次看

► 一定可以重新站起來的！