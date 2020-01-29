一早跑遍高雄市區！他自費買口罩「分送給路人」　網淚推爆：好人一生平安

▲ 高雄哥買口罩分送給路人 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

記者張嘉晏／綜合報導

為了防堵武漢肺炎，政府自28日起連3天，每日釋出600萬片口罩供民眾限量購買。在高雄則是有一名善心男子，今早花了3個小時到處找尋還有庫存口罩的商家，購買了幾盒後免費發送給路人、小孩，暖舉曝光後也被網友們大力讚翻，表示「了不起，謝謝你」、「好人一生平安」。

一名住在高雄的男網友今（29日）中午在臉書「爆廢公社二館」發文，他表示自己一早花了3個多小時，開車繞高雄市區一圈，發現真的許多店家的口罩都已售罄。隨後他好不容易蒐集到4盒，卻沒有全數帶回家囤起來，而是拿到美術館發給正在散步的路人和小朋友。

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原PO表示，看到每一位路人收下口罩時開心的表情，他的心情也不自覺地好了起來，「人生第一次做好事。」他也透露，最後還是有留一盒口罩自己用。

▲原PO貼文、網友回覆 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

貼文一出，網友們紛紛讚爆，表示原PO真的是個好榜樣，「好人一生平安」、「太帥氣了」、「跟故意大量囤貨的人比，這才是真正的有愛」、「很有意義的一件事」、「保護自己土地上的人們！這個不給讚不行了」、「了不起，謝謝你」。

此外，行政院長蘇貞昌今早也重申，春節過後廠商已經開始加緊腳步生產口罩，口罩一定夠，同時也希望大家不要囤積口罩，以免最後累積過多過期不能用，白白浪費錢，一點都不必要。

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