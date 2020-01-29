南投爆發首宗一般口罩謊稱醫療級　140賣500...縣府：廠商最重罰200萬

▲業者將一般口罩謊稱醫療級口罩販售，恐違反公平交易法。（圖為示意圖（《ETtoday新聞雲》資料照）。

記者鄧木卿／南投報導

台灣已有8起武漢肺炎確診病例，民眾瘋狂搶購口罩，但卻有不肖業者大賺災難財，一般平價口罩卻謊稱是高價醫療級口罩販售，南投縣衛生局藥政及毒品防制科科長李妍槿29日表示，店家已自行下架，日後將追究上游廠商責任，如有屬實將依藥事法處以3萬至200萬元罰款，這也是疫情發生至今南投首例口罩檢舉案。

李妍槿表示，日前接獲一名住在南投埔里的游姓女子投訴，指她在藥局所購買的口罩，標價上寫著「活性碳醫療級口罩」，但實際上卻只是一般口罩，1盒（50片裝）要價500元，她上網查詢，發現同一種口罩的價格每盒80元到140元不等，覺得買貴了，於是返回藥局退貨。

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她說，店家既然標榜是醫療級口罩，就是屬於醫療器材，要依藥事法所規定的各項條件，包括衛福部發的許可證、廠商名稱等，即使是進口，也要有中文名稱，而這家藥局賣的口罩顯然不是醫療級，店家也坦承包裝外面標示不周全，已自行下架。

李妍槿還說，如果店家硬要賣不符藥事法規範的產品，可依第92條第1款規定，處以3萬至200萬元，她強調處罰對象不是藥局端，而是上游廠商，目前正收集相關資料追究責任，衛生局已要求全縣大約200家的藥房和藥局，販售口罩前先行檢查，以免觸法，至於低價高賣的問題，並非衛生局管轄範圍。

台中市政府主任消保官康馨壬表示，如果是醫療級口罩，盒子的外觀必須要有衛福部標記的「醫療器材許可證字號」，以及廠商名稱、地址等字樣，若是一般口罩卻謊稱是醫療級，涉及廣告不實，可依違反公平交易法，處以5萬至2千5百萬元罰款。

她建議消費者，購買所謂醫療級口罩時，必須查看有無衛福部相關證明，如果不懂得查看，也記得要保留發票或收據作為證據，若只是店員口述而不是廣告方式的話，雖然也構成刑法的詐欺罪，但舉證有困難。

康馨壬表示，疫情發生在春節期間，製造商和運輸業都停工，存量不足，沒貨可以囤積，所以台中市至今未接獲囤貨檢舉，未來會不會出現囤貨現象，得等工廠開工生產了才有可能發生，市府會密切注意，此外，她也呼籲民眾，不是戴了口罩就百分百安全，還得看戴的時機和地點，有時勤洗手還比戴口罩重要，政府規定的1天可買3片，對於應急而言是夠的，民眾不用多買。

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