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給7歲兒零用錢…放學回家「變雙倍」！媽怒質疑偷錢　結局竟超展開

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▲▼7歲童賣蚱蜢賺零用錢。（圖／翻攝自Facebook／Puan Hasmi Samsuddin）

▲7歲童賣蚱蜢賺零用錢。（圖／翻攝自Facebook／Puan Hasmi Samsuddin）

記者張方瑀／綜合報導

商人的頭腦真的必須從小開始培養！馬來西亞一位媽媽在臉書上貼文指出，某天她在就讀一年級的兒子出門前，給了兒子2令吉的零用錢，沒想到兒子回家後居然手裡拿著4令吉的錢，並告訴她說要存起來。這位媽媽以為孩子去偷錢了，所以質問錢到底哪來的，結果兒子哭著跟她說，「是賣小蚱蜢賺來的！」

現年35歲的哈斯米（Hasmi）日前在臉書上貼文，她說開學第2天時，她給了就讀小學一年級的7歲兒子2令吉（約台幣15元）的零用錢，結果孩子回家後，身上卻有4令吉（約台幣30元），還要求媽媽替他找存錢筒。哈斯米說，第一時間她覺得孩子是不是偷錢了，所以緊張地問他，「媽媽早上只給你2令吉，為什麼現在有4令吉？你是不是拿了朋友的錢？」

沒想到她的兒子竟然說，「我沒有偷拿朋友的錢，我只是去賣了小蚱蜢。」哈斯米頓時傻眼，又氣又好笑的跟兒子說，「我們是送你去學習不是去當小販的！」讓她的兒子也委屈地哭了出來。

哈斯米說，其實兒子很愛上學，但沒想到他會做出「賣蚱蜢」的舉動，也擔心兒子是翹課到處去抓蚱蜢，所以也有告訴兒子在學校時不可以這樣，也只能說這個孩子真的天生就有商人的頭腦，也明白錢要存起來別亂花。

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