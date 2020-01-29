上廁所肚子劇痛無比！孕婦突產下女嬰超驚慌...下秒「塞馬桶沖掉」

▲香港北角日前驚傳一起一起棄嬰案。（示意圖／免費圖庫pixels）

記者 鄭思楠／綜合報導

香港北角日前驚傳一起棄嬰案，一名譚姓女清潔工10月在糖水道一公廁附近打掃時，發現垃圾桶內竟有一名初生女嬰，而且連臍帶都還掛在肚皮上，嚇得趕緊報警。事後經查發現，該女嬰的母親是印尼人，因在上廁所時突然生產，一時不知所措，便將孩子丟進垃圾桶。

據《東方日報》報導，譚女去（2019）年10月1日下午1時在糖水道公廁清潔環境，期間發現垃圾桶的中嬰兒，發現孩子已經身體發紫、毫無一絲氣息，懷疑有人棄嬰，立即報案求助。

警方趕到後立即封鎖現場，向清潔女工了解經過，同時調閱公廁附近的監視器畫面，經初步調查後把案件列作「死嬰發現」，並且交由東區警區刑事調查隊跟進，以及設法聯絡女嬰的母親。

▲嬰兒已死亡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

事後調查得知，女嬰母親是印尼人，當天12時在該間公廁上廁所，期間卻突然感到腹劇痛，下體還不斷流血，隨後便生下一名女嬰。該名孕婦當場嚇壞，本來想把孩子直接用馬桶沖掉，不過卻遭同行友人阻止。

據悉，同為印尼籍的友人當時在外面等待，聽到聲響發現事態不對，趕緊衝進廁所拍門闖入，沒想到看見還連著臍帶的女嬰即將被馬桶沖走，隨後便立刻上前阻止，並且拿出一塊布料給對方處理。

隨後，孕婦拿起布料，將孩子包起來丟進垃圾桶，之後便匆匆忙忙離開現場。過沒多久，女清潔工就到公廁打掃，原本正準備將垃圾桶內的廢物清倒乾淨，卻驚見一名被彩布包裹的女嬰。

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