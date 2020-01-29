排隊上廁所！花蓮加油站「空拍圖人頭超密集」　當地人驚：排福袋？

▲花蓮加油站廁所排隊人潮。（圖／翻攝自花蓮爆料王）



記者黃可昀／綜合報導

今天是春節假期最後一天，有些人已經提早回到工作崗位上，於是昨晚部分地區的加油站與休息站湧入大量車潮，花蓮崇德加油站就出現驚人的「不見尾排隊人潮」，從空拍角度看過去，還以為大家在排隊吃哪間超夯美食，定睛一看才發現，這些人竟然都是在排加油站的廁所。

盧姓網友在臉書社團「花蓮爆料王」PO出照片，排隊人潮從廁所門口一路延伸到加油區，便利商店前也停滿汽車，放眼望去就有10輛起跳，除了看不見終點的超長排隊人潮，一旁也有不少爸媽帶著孩子走動，簡直和知名觀光景點一樣熱鬧，路過的人還以為是在排隊搶什麼好康，殊不知大家只是在輪流上廁所，但從排隊的人數來看，等最後一位進入洗手間大概都半小時過後了。

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照片曝光後，當地人驚訝表示，「好可怕的人潮」、「其實草叢裡是最佳選擇了」、「可以去現場賣成人尿布」、「太誇張了」、「明天初五開工～屬於正常現象」、「簽名會？」還有人開玩笑說，「少騙我！ 這明明在排福袋！」也有網友呼籲花蓮政府應想辦法解決，不然每次過年都會發生這種現象，「只要過年就是會塞車，縣政府為什麼不放流動廁所？」

據了解，今年蘇花改以全線通車，高公局估計會有大量車潮行經國5與新通車的蘇花改，其中國5全日最高交通量很有可能從4.7萬輛次增加到5萬輛次，尖峰的「地雷時段」從國5南港系統到蘇澳將會花上2小時，是平時35分鐘將近4倍的時間。

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