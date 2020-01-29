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回到過去／那些年的政治人物…撞臉男神、女神　你還認得出來嗎？　

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▲▼高嘉瑜、林右昌年輕照。（圖／翻攝高嘉瑜臉書、貓與邪佞的手指臉書）

▲高嘉瑜、林右昌年輕照。（圖／翻攝高嘉瑜臉書、貓與邪佞的手指臉書）

記者蔡文鈴／綜合報導

基隆市長林右昌去年遭妹妹出賣學生時期照片，模樣神似日本男星三浦春馬，在網路上引起熱烈迴響，不少政治人物也翻出年輕照片，令人感嘆歲月真是一把殺豬刀啊！

林右昌的妹妹林宛姿在臉書公開哥哥的年輕時舊照，被網友大讚神似日本男星三浦春馬以及台灣歌手王力宏；不過，對比現在的體態，似乎中年發福了不少，林右昌也因此更有動力去減肥、運動，並承諾「請大家給我3個月的時間減重」。

▲▼基隆市長林右昌30年帥照曝光。（圖／翻攝自Facebook／貓與邪佞的手指）

▲基隆市長林右昌30年帥照曝光。（圖／翻攝自Facebook／貓與邪佞的手指）

桃園市長鄭文燦也在臉書貼出帥年輕照片，感嘆「看來是個擅長發福的夥伴呢（摸下巴）」，立委吳思瑤還說他是「桃園盧廣仲」。同樣身受「中年發福」困擾的還有民進黨立委蔡易餘，大學三年級的照片和現在形成對比，更自潮「那一年我大三，有腰身、無大肚」，「這是故事的精華重點」。

▲▼鄭文燦、潘孟安舊照。（圖／翻攝自Facebook／貓與邪佞的手指）

▲鄭文燦、潘孟安舊照。（圖／翻攝自Facebook／貓與邪佞的手指）

▲▼蔡易餘年輕照曝光，神似男星陳柏霖。（合成圖／記者林敬旻攝、翻攝蔡易餘臉書）

▲蔡易餘年輕照曝光，神似男星陳柏霖。（合成圖／記者林敬旻攝、翻攝蔡易餘臉書）

仔細看立委蔡易餘的年輕照，他穿著襯衫打領帶，濃眉跟厚唇與現在的他並沒有太大的差別，有網友還說以為是男神陳柏霖，只不過現在的身材卻發福了不少。

▲▼蔡易餘年輕照曝光，神似男星陳柏霖。（合成圖／記者李毓康攝 、翻攝蔡易餘臉書）

▲蔡易餘年輕時身材跟現在一比已經回不去了。（合成圖／記者李毓康攝 、翻攝蔡易餘臉書）

還有立法院副院長蔡其昌也公開小時候的照片，其中招牌的「瞇瞇眼」更是維持了40多年沒變，他幽默的說「向大家證明，我以前上課真的沒有偷睡覺。因為從小時候到現在，眼睛都沒有長大過...」。

▲▼蔡其昌曝光童年照，自嘲瞇瞇眼40多年沒有變。（圖／記者李毓康攝、翻攝蔡其昌臉書）

▲蔡其昌曝光童年照，自嘲瞇瞇眼40多年沒有變。（圖／記者李毓康攝、翻攝蔡其昌臉書）

另外屏東縣長潘孟安的年輕照片最狂，他PO出手抱吉他、帶草帽的照片說「看來不變的是吉他，其他都來3首十年！」但最狂的不是吉他，而是潘孟安穿著現今流行的真理褲，網友紛紛留言說「哇，孟安縣長一整個就是狂！」、「潘縣長穿今年最流行的真理褲，太時尚了」、「領先20年 真理褲最近流行回來了」。

▲▼高嘉瑜被同學出賣PO舊照！。（圖／翻攝高嘉瑜FB）

▲高嘉瑜被同學出賣PO舊照！。（圖／翻攝高嘉瑜FB）

從政治人物公開的年輕就照中可發現，身材恐怕是最難維持的，尤其政務繁忙導致作息、飲食不正常，身材難免走樣。但是，民進黨議員高嘉瑜似乎維持的不錯，她在臉書笑稱自己20年前還沒出生，因此沒辦法跟上這股風潮，沒想到卻反被網友兼國中同學出賣舊照。

只見高嘉瑜清湯掛麵的基隆中正國中畢業照，剪了一頭西瓜皮短髮，但一雙大眼睛跟臉型幾乎完全沒變，而這張20多年前的舊照被公開，讓她嚇得驚呼「這都翻出來」。

同樣也是政壇美女的前議員李婉鈺也搭上風潮，分享自己年輕照片時拍的沙龍，留著一頭中長髮，搭配一件紅色上衣，還有一對大耳環，用充滿憂鬱氣息的眼神看著鏡頭。

▲▼李婉鈺年輕照片撞臉王祖賢。（圖／翻攝李婉鈺臉書）

▲李婉鈺年輕照片撞臉王祖賢。（圖／翻攝李婉鈺臉書）

沒想到，有網友說李婉鈺長得像王祖賢，還做出對比圖，讓她相當開心回應網友「妳真有眼光」；還有網友敲碗說「比基尼拿出來啦」，李婉鈺則回應「慢等」，讓人非常期待。

▲▼李婉鈺。（圖／李婉鈺提供）

▲李婉鈺。（圖／李婉鈺提供）

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