美阿拉巴馬州湖濱碼頭大火　「烈焰燒整晚」35船燒剩骨架…釀8死

▲阿拉巴馬州碼頭大火釀9死。(圖/路透)

記者陳亭伃/綜合報導

美國阿拉巴馬州27日一處湖泊發生大火,當場燒毀35艘停泊的船隻,造成8人死亡,另外有7人跳船游到安全的地方,並從碼頭公園另一處獲救,當局表示,所有人都已經確定身分,但搜救工作仍會持續一段時間,確保所有人都平安無事。

根據《CNN》報導,人口約有1萬4000人的斯科茨波羅緊鄰甘特斯維爾湖(Guntersville Lake),火災地點位於傑克遜郡公園(Jackson County Park)休閒區碼頭,從午夜開始燒到隔日凌晨,約有35艘船隻燒毀。

消防局長尼克勞斯(Gene Necklaus)表示,原本以為有多人失蹤,但目前皆已收到消息,但遺憾的是有8人死亡,但搜救工作仍會持續,確保所有人都是平安。

尼克勞斯也表示,這場火勢相當猛烈,破壞程度驚人,火災發生當下不少人甚至跳水求生,或是跳到其他船上避難,被救起的人狀況穩定,都送往醫院救治。

