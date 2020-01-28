美阿拉巴馬州湖濱碼頭大火　「烈焰燒整晚」35船燒剩骨架…釀8死

▲阿拉巴馬州碼頭大火釀9死。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

美國阿拉巴馬州27日一處湖泊發生大火，當場燒毀35艘停泊的船隻，造成8人死亡，另外有7人跳船游到安全的地方，並從碼頭公園另一處獲救，當局表示，所有人都已經確定身分，但搜救工作仍會持續一段時間，確保所有人都平安無事。

根據《CNN》報導，人口約有1萬4000人的斯科茨波羅緊鄰甘特斯維爾湖（Guntersville Lake），火災地點位於傑克遜郡公園（Jackson County Park）休閒區碼頭，從午夜開始燒到隔日凌晨，約有35艘船隻燒毀。

消防局長尼克勞斯（Gene Necklaus）表示，原本以為有多人失蹤，但目前皆已收到消息，但遺憾的是有8人死亡，但搜救工作仍會持續，確保所有人都是平安。

尼克勞斯也表示，這場火勢相當猛烈，破壞程度驚人，火災發生當下不少人甚至跳水求生，或是跳到其他船上避難，被救起的人狀況穩定，都送往醫院救治。