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華航飛上海班機2名旅客發燒！同機56名乘客已註記　若返國全面居家隔離

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▲中央流行疫情指揮中心1月28日記者會，今日出席的人員有經濟部商業司副司長陳秘順、交通部觀光局科長王興邦、中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥、陸委會處長蔡志儒、移民署專委吳佩娟和國境大隊副大隊長無嘉宏。（圖／記者楊詩益攝）

▲中央流行疫情指揮中心1月28日記者會。（圖／記者楊詩益攝）

記者賴文萱／台北報導

中國大陸武漢肺炎疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心今（28）日公布，國內新增2例境外移入嚴重特殊傳染性肺炎病例，目前已累積7例確診個案。針對華航26日飛往上海CI503班機有旅客傳發燒狀況，中央流行疫情指揮中心表示，該2名旅客後續情況還在了解是否確診，但建議華航機組員回台後要在家隔離14天，至於機上56位左右乘客，都有註記，若乘客回國後，會進行通知，並發送居家隔離通知單請他們配合居家隔離。

華航26日飛往上海的CI503班機上，有一團15人的旅行團，其中2名旅客有發燒狀況，2人已由救護車送離機場。該班機於全機旅客下機後，隨後立刻進行機上消毒，並延遲至26日晚間11點飛回台灣，同時要求機上所有人員自主管理14天。

請繼續往下閱讀...

中央流行疫情指揮中心表示，該名陸客到上海之後發燒被偵測出來，到底有沒有確診，會再進一步關心，對於無論該些旅客確診與否，也建議華航機組員在家隔離14天。針對同班機約56名乘客，目前也已有註記名單，回國後會通知該些乘客，在機上有可能有疑似武漢肺炎或確診病例，隨後會寄發居家隔離通知單請民眾配合。

▲中央流行疫情指揮中心1月28日記者會，莊人祥。（圖／記者楊詩益攝）

▲中央流行疫情指揮中心記者會，資料照。（圖／記者劉亮亨攝）

至於有數字指出，武漢陸客約有7000多人來台，移民署表示，初步了解7000多人是以航班運量去做推估，真實性要再查證，現在仍在清查人數當中。

移民署說，1/23以來，移民署配合指揮中心公告事項，已拒絕不符資格的旅客入境，約有400多名，不符資格旅客，會在最短時間請航空公司安排安機離境，這期間也請疾管署管專業人員做體溫篩檢。

至於現在仍在台灣的陸客團，觀光局表示，會要求該團體1/31前出境，但涉及旅行社航班問題，還有大陸航班改班作業以及各城市防疫情形，仍會努力在1/31之前達到這個目標，讓合法入境的觀光團體全數出境。

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