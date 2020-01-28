「遭滯留湖北」台人快崩潰！158通電話求救想包機返台　陸委會回應了

▲武漢肺炎疫情在全球延燒，有台灣民眾遭滯留在湖北回不來。（圖／路透）

記者賴文萱／台北報導

中國大陸武漢肺炎疫情持續延燒，中央流行疫情指揮中心今（28）日公布，國內新增2例境外移入嚴重特殊傳染性肺炎病例，目前已累積7例確診個案，另也將擴大提升中國大陸（不含港澳）之旅遊疫情建議至第三級警告（Warning），籲請民眾如非必要應避免前往。不過，目前仍有不少台灣民眾遭滯留在湖北回不來，陸委會代表也在記者會中做出說明。

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▲1月28日指揮中心記者會，陸委會處長蔡志儒。（圖／記者楊詩益攝）

在今日指揮中心記者會中，有媒體詢問目前台商包機返台的進度，以及是否已遭國台辦拒絕？對此，陸委會處長蔡志儒表示，目前仍有不少台灣民眾遭滯留在湖北，截至今日記者會前，有接到158通來自本人或家人滯留在湖北的民眾打電話，我方已透過既有管道向陸方探詢各種處理方式，但還在等陸方回應。

他強調，這些遭滯留的民眾裡，有些是出差、個人旅遊或探親等短期性質原因，並不是長期在那經商，有些民眾在武漢沒有固定住所，遭滯留在當地無法返回，當地也出現藥品缺乏、環境堪慮等問題，身體跟精神狀況令人擔憂。

陸委會表示，持續透過兩岸既有管道向陸方表達應該要照顧我方人員，但陸方先前回應表達，「湖北台灣民眾已得到妥善照顧」，這與事實未盡相符，呼籲陸方應該深切關心台灣民眾的健康。

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／記者楊詩益攝）

武漢肺炎疫情延燒，中國大陸28日已累計4515例確診病例、106例死亡病例。世界衛生組織（WHO）27日也坦承，不該僅將武漢肺炎（新型冠狀病毒）列為中等風險，而該改列為高風險；也在最新報告中指出，目前預估這種病毒的潛伏期為2至10天。

指揮中心再次呼籲，一般健康民眾應養成量體溫、以肥皂勤洗手、減少觸摸眼鼻口、盡量不要到人口擁擠的公共場所；若有發燒、咳嗽及呼吸急促等症狀的民眾，請務必在家休息，不要到公共場所，若有必要外出就醫或處理重要事務時，請務必戴口罩，以肥皂勤洗手，妥善處理口鼻分泌物。

民眾入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員；返國14天內如出現上述疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以及時診斷通報。