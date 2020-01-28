陳時中籲勿挑釁戴口罩原則　侯友宜：只是建議沒有強迫

▲陳時中。（資料照／記者楊詩益攝）

記者黃巈禾／新北報導

衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中27日表示，有政治人物挑釁戴口罩防疫原則，應以指揮中心發布為準，勿以個人想法做不當宣導，造成物資緊張、社會恐慌。此話一出，被部分媒體解讀暗指台北市長柯文哲與新北市長侯友宜。侯友宜表示，「我們今天戴口罩，都是一個建議性，並沒有一個強迫性」。

▲侯友宜初四拜廟，並回應口罩議題。（圖／新北市政府提供，下同）

侯友宜28日上午到慈惠宮走春拜廟，對於媒體提問陳時中一說是在暗指自己，他表示，其實是給大家一個建議，在公共場合人口聚集的地方，或是密閉空間，原則上盡量把口罩戴起來，這是一個健康的自我管理。

侯友宜認為，現在在整個防疫過程當中，身為防疫的指揮官、身為防疫的成員，如果不把自己的健康保護好，怎麼保護好市民？身為市長要先把自己的健康照顧好，才有辦法去照顧市民的健康，尤其現在在作戰，如果說「防疫視同作戰」的話，更應該充分做好準備照顧所有市民，所以市長盡量在公共場合，尤其在人群聚集的地方，把口罩戴起來。

侯友宜提到，像今年拜年，他都盡量用拱手不要用握手，並勤洗手，如果有生病就在家好好休息，這都是宣導，市長是一個扮演宣導的角色，「所以我們今天戴口罩，都是一個建議性，並沒有一個強迫性」。

對於有媒體解讀陳時中是在暗指侯友宜，新北市政府官員表示，陳時中並未指市長，是記者對號入座，市長基於尊重也回答，地方完全配合防疫。