包裹包裝太陽春！超商店員中暗器「手被插一孔」　照片曝光一片怒轟：缺德

▲ 賣家沒有妥善包裝尖銳物，害超商店員受傷了。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

雖然商品過度包裝時常為人詬病，不過該做好的安全措施還是不可以少的。一名超商店員就發文表示，由於網購賣家沒有把尖銳商品包好，害她的同事理貨時手不小心被傷到，想給負評卻又不知從何給起。照片曝光後，網友們也都怒轟「太誇張」、「缺德耶」。

「這賣家是要死了是不是！」有超商店員在臉書「爆怨公社」中發文，她表示今（22日）物流來送包裹，其中一件粉色包裹的內容物，應為剪刀或是斜口鉗，因為沒有好好包裝而穿刺出來，害同事整理貨物時手上被刺了一個洞。

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原PO氣憤表示，她上了那麼久的班還是第一次遇到這種情況，雖然很想給賣家負評，但是卻又不知道是誰出貨的，「真的很誇張，明天老闆說要處理。」

▲春節前包裹量多，店員一個不注意手就掛彩了。（示意圖／記者屠惠剛攝）

貼文一出，網友們紛紛嚇歪表示這已經是暗器等級了，「我最近也在網路上買了幾支，但還好賣家都包很多層」、「省包材也不是這樣省」、「上面物流單號去追蹤給教訓，太缺德了」、「還是建議要去打劑破傷風比較保險」。

還有人懷疑是店家不小心把剪刀包給客人了，但無論如何，還是可以請買家回去告知賣家一聲，以免類似情況再次發生、傷及無辜。

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