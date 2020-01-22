騎士獨自跑山見一幕：瞬間加冷筍　PO《新暫時停止呼吸》鬼娶親釣出一堆人

▲《新暫時停止呼吸》片段中，儘管「蔗姑」拚命唸咒語，和「念英」依舊被紅白兩方的鬼娶親帶走。（圖／翻攝YouTube）

記者陳俊宏／綜合報導

一名男網友發文說，奉勸別自己獨自騎車跑山路，前幾天想去跑一下，結果四周都沒人，「遇到前面這景象，我瞬間加冷筍。」原來他形容宛如看到港片《新暫時停止呼吸》中鬼娶親的橋段，紛紛勾起其他人的恐怖回憶。

當事人21日在「爆怨公社」臉書社團開玩笑說，當下很想打1999求救。而他也拍下當時的景象，只見山區的產業道路起了大霧，幾乎快看不到前方景象；他也貼出《新暫時停止呼吸》中鬼娶親的畫面，形容當下的感覺。

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原PO回覆網友的問題表示，當時是下午3時起大霧，前面一片白茫茫，小時候看電視還被紅衣小女孩嚇過。對此，這「鬼娶親」的一幕釣出許多人，「蔗姑要來了」、「她的眼光，她的眼光，好似好似星星發光」、「沒有聞到梅菜扣肉的味道嗎？」

▼原PO分享跑山遇到的景象。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

《新暫時停止呼吸》1992年8月8日上映，儘管已經過了28年，但不少網友還是覺得很恐怖。片中飾演「蔗姑」的吳君如和飾演「念英」的譚凱欣，在山區遇到鬼娶親，蔗姑說「等一等，荒山野嶺怎麼會有梅干菜蒸豬肉呢？不好！碰上不乾不淨的東西，不要怕！把眼睛閉上，這是幻覺，很快就會過去了。」

不過，儘管蔗姑拚命唸咒語，她和念英依舊被紅白兩方的鬼娶親帶走，蔗姑卡在棺材內，念英則在花轎內。鬼魂一路衝向大海，想要帶走兩人的性命。蔗姑後來用佛珠反擊，消滅絕大多數的鬼魂，僅讓其中一名女鬼重傷逃走。

►我沒有遲到，是時間遲到了！