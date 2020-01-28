老菜刀撐20年「脫落一大半」！婆婆堅持不換...媳無奈　網反讚翻：再戰20年

▲刀子的刀柄消失了。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

記者張嘉晏／綜合報導

「有新的刀具及鍋鏟，還是不去使用它！」一名媳婦發文表示，婆婆家的廚具很多都已經嚴重耗損，但是節儉的婆婆依然堅持不換新，勸了好多次也沒用，讓她很無奈。不過貼文一出，不少人都建議「翻修比買新的」更有意義，「有感情了」、「用得順手最重要」。

「有誰比我家婆婆還『勤儉』？PO來我看看！」一名女網友在臉書「爆廢公社二館」貼出婆家的廚具照，只見圖中菜刀的刀柄已經完全脫落，鍋鏟的手柄也同樣消失，剩下一支「迷你鏟」，使用上很不方便，讓她好奇「那麼短不會燙到嗎？」

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▲感覺會很燙手。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

原PO透露，這把菜刀從她和先生交往到結婚都在，已經有20多年的歷史了，即使家中有添購新的刀具和鍋鏟，婆婆還是捨不得汰舊換新，如果偷偷丟掉還會生氣，「我已說到口乾，堅持不換新，是要當傳家寶的概念嗎？」

貼文一出，掀起網友們一波熱議，有人表示很多長輩都這樣，「老人家觀念舊的永遠不想丟棄」、「全鐵的好握嗎？怎麼切菜啊」、「受不了這樣該省的不省，該花的不花」。

不過也有另一派網友認為，以前的菜刀材質真的很不錯，基本上用個幾十年都沒問題，建議原PO找專業的人加裝個刀柄，可以再戰20年，「我家也是...會用抹布綑起來當刀柄」、「花錢修好，比買新的更具孝義」、「用得順手最重要」、「東西看似破爛無用，卻充滿他們的情感及回憶」、「妳用妳的她用她的，沒衝突」。

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